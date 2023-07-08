ضياع الهوية العراقية في "قش" التدخلات الدولية والامريكية

محمود الهاشمي ||

· ( 38) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن ضياع الهوية وتدخلات السفيرة الامريكية

المحلل السياسي د.عباس الجبوري :الفرصة التي اعطتها المقاومة، كانت تريد للحكومة ان تعمل وتنفذ برنامجها، وتحدد هوية وسيادة الدولة.

المحلل السياسي عباس الموسوي : خلال التجربة العراقية بعد عام ٢٠١٤ حصل اتفاق غير اخلاقي، وهو ان من يحكم العراق يجب ان لا ياتي من خلال كتلة كبيرة هذا ما حصل مع السيد المالكي وكل الذين وصلوا الى رئاسة الوزراء .

المحلل السياسي د.زهير الجبوري : في القانون تمنح الهوية الانسان بالولادة او النسب يعني اذا ولد في بلد ينال جنسية البلد أو ياخذ جنسية الوالدين،النظام السياسي العراقي الذي أنتج حكومات ما بعد 2003 ولد خارج العراق .

الاستاذة المساعدة هيفاء احمد محمد : بناء الدولة العراقية المعاصرة ، التي قامت عام ١٩٢١ لم تـنجح في إرسـاء أسـس هويـة وطنية جامعة تجمع مكونات الشعب المختلفـة.

المحلل السياسي حسين درويش العادلي : من مآزق إنتاج الهوية السياسية هو الدمج المقصود بين الدولة والسلطة في الكيان والدور والوظيفة، مما أفقد الهوية الوطنية جوهرها وانتماءها ووحدة فعلها.

المحلل السياسي اثير الشرع : ما يحدث في العراق وفي المنطقة عامة مؤامرة كُبرى تخدم مصالح بعض الدول الإقليمية والدولية، فحرب الثمانِ سنواتْ، حرب الخليج الثانية، الحِصار الإقتصادي، أحتلال العراق، كل ما حصل خدم المصالح الخارجية وفتت البنية المجتمعية .

المحلل السياسي سعد الزبيدي : الأحزاب السياسية انقسمت على نفسها ولم تحاول أن تتوحد بالرغم من امتلاكها كثيرا من المشتركات.

الكاتب كندي الزهيري : مستقبل العراق يحدده أهله، من خلال حكومته التي أعطيته الشرعية، فلا يحق لأحد أن يضع مستقبل شعب بيد الشيطان والغزاة الظالمين.

المحلل السياسي منهل المرشدي : الإطار التنسيقي وللأسف الشديد فإنهم مصداق للآية الكريمة ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ )، من دون ان ننكر وجود شخوص وطنية في الاطار .

المحلل السياسي د.اياد العنبر : قد لا يكون تعاطي السفارة الأميركية في بغداد تعبيرًا عن توجّه استراتيجي جديد في التعامل مع تطورات الأحداث السياسية في العراق، والتي تعبّر عن صعود القوى السياسية التي يعدّها الأميركان مرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران.

المحلل السياسي محمد فخري المولى : الاحزاب لازالت تمضي وفق ما خططت له وهو ما سيضمن فوزها بجمورها ومؤيديها بجفوة من الطيف الاوسع من الشعب وبالتاكيد بجمهور التيار الصدري لو لم تصدر توجيهات او تتضح مستجدات تغير الواقع السياسي.

المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي : الإطار التنسيقي وللاسف الشديد (تنكر) من حيث يدري او لا يدري لتحليلات وافكار الأكاديميين والخبراء القريبين منه او الذين في فلك الإطار.

استاذ العلوم السياسية جاسم الحريري : اختيار السيد السوداني من رحم الاطار التنسيقي بعد أن أدرك الاطار أهمية دعم خطوات السيد السوداني في بناء أسس الدولة المدنية .

الكاتب حسن درباش العامري : العملية السياسية في العراق بنيت تحت الاحتلال على مرتكزات خاطئة او هكذا اريد لها من المحاصصة الطائفية والنزاع على السلطة بنفس طائفي وقومي.

الباحث في الشان السياسي احمد الخاقاني : الاطار من ابناء عقيدة واحدة فهم شيعة من ناحية المعتقد الديني وكذلك تجمعهم عقديتهم الجهادية ضد الظلم قبل ٢٠٠٣ وضد الارهاب.

المحلل السياسي د. بلال الخليفة : الحكومة هي من نتاج الاطار الذي يتكون من احزاب مقاومة لامريكا ، لكن الغريب انها اكثر حكومة مطيعة للغرب وباعتراف قادة من الاطار انفسهم.

الكاتبة حليمة الساعدي : العراق من الصعوبة ان يجتمع فيه رأي او قرار سياسي موحد او حتى توافقي لان كلمة التوافق مشتقة من التوفيق والتوفيق يعني مباركة الله وتسديده لكنه بالعرف السياسي العراقي يعني كل طرف يأمن على مصالحه الشخصية او الحزبية.

المحلل السياسي ابراهيم السراج : الفرصة لازالت كبيرة امام الإطار التنسيقي من أجل تصحيح مسار العملية السياسية برمتها خاصة بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية ولثلاث سنوات .

المختص بالشان الامني عقيل الطائي : الاطار تجمع لايؤثر بالقرار العام لان هنالك تباعد بينهم وكذلك البعض يبحث عن المصالح الشخصية الرمزية المتفق عليها لم ولن تظهر مادام هنالك مصالح ضيقة تحكم الكتل.

المحلل السياسي سلام الربيعي : هناك فرصة تاريخية لاتعوض لاعادة بناء البيت الشيعي الوطني ورص صفوفه في ظل ظروف تفكك وتشتت القوى الكردية والسنية و التيار الصدري.

المحلل السياسي مفيد السعيدي : الاطار رفع راية ادارة ألدولة رغم كل شيء حصل وسيحصل، فهو ينتمي لمذهب واحد لكن عينهم تصبوا الى زعامة المذهب سياسيا والوصول الى ذلك صعب.

المحللة السياسية ضحى الخالدي : لا توجد لدينا ممارسة سياسية صحيحة، يوجد لدينا منذ عشرين سنة تقاسم لإدارة مؤسسات ودوائر الدولة، ومتى ما إختلف الشركاء على الحصص، أو إقترب استحقاق انتخابي ما علت الاتهامات والشعارات على وسائل الإعلام الفضائية والإلكترونية.

المحلل السياسي ضياء الدين الهاشمي : غياب رمزية الحاكم الجامع ذو المركزية والمالك للاستطاعة لبسط سلطته و نفوذه على كل العراق ارضا و نظاما وثروات وبشر.

المحلل السياسي د. عبد الكريم قيس : قوى الاطار التنسيقي ادركت أهمية، وفاعلية، ودور (التحالف الكبير العابر للمذهبية والمكوناتية) في أدارة الدولة ، وتلك الخطوة التي أنتجت (حكومة السيد السوداني) تعد من الخطوات التي أوضعت النظام السياسي في المسار الصحيح .

استاذ العلوم السياسية د.ظفر التميمي : اي تغيير سياسي تأتي معه جملة من التغييرات البنيوية للمجتمع ، واما ان تكون سلبية او ايجابية ، وما حدث ان قيادات المعارضة وقتها اخطأت في حق ذاتها وفي حق الشعب .

الكاتب د.علي المؤمن : المعضلة الأساس التي يعاني منها العراق، هي معضلة الوعي العلمي الدقيق بما كان وما هو كائن وماينبغي أن يكون، وبالتالي؛ وجود خلل عميق في فهم نوعية العراق الجديد .

الكاتب عدنان جواد : الاحزاب السياسية النافذة ، اخبرت السوداني بانها تسمح له بشق الطرق وبناء الجسور، وربما دعم شريحة الفقراء، لكن هناك خطوط حمر عليه ان لا يتجاوزها.

المحلل السياسي محمد الياسري : البيت السياسي والزعامة اشكالية فتت البيت الشيعي منذ عام ٢٠١٠ وشقت وحدة الصف الى نصفين، وادت الى تحالفات طويلة انتجت في النهاية مجموعة من الكوارث.

المحلل السياسي قاسم الغراوي : الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها له آثار تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، ولا سيّما متى قام المجتمع الوطني بواجباته خير قيام.

الكاتب والمحلل السياسي حافظ ال بشارة : الخطأ الاكبر الذي ارتكبته القوى الوطنية هو الاشتراك في العملية السياسية تحت اشراف الاحتلال دون ان تتبنى مشروعا سياسيا وطنيا.

المحلل السياسي د. كاظم جواد : الوضع السياسي العراقي يعاني من التباين مابين المعتقد الديني لاكثرية المكون الأكبر العراقي الشيعي باستعادة وتطبيق النهج المحمدي العلوي الاصيل وبين واقع الهيمنه الامريكية والغربية .

المحلل السياسي احمد المياحي، : التجربة السياسية في العراق لازالت فتية وفي مرحلة المراهقة وزادها مراهقة هو صبيانية بعض القادة السياسيين وان شاخوا بالعمر.

المحلل السياسي حسين الجنابي : المشروع مجرد شعارات تستعمل للاستهلاك الاعلامي وتنتهي حال تحقيق غاية الوصول الى السلطة والهدف والخطة والادوات لا احد يستثمرها بل أهملت وتأكلت من الصدأ.

المحلل السياسي محمد الربيعي : بعد اتفاق الكل على شخص السيد السوداني لتشكيل الحكومه بدأ التحرك لوضع برنامج حكومي مقبول من جميع الأطراف لتقديم خدمات للمواطنين بعد سنوات من الحرمان.

المحلل السياسي داود الحلفي : فوضى القيادة التي عيونها في قفاها مازالت تعيش الخوف وعدم التحرر من الماضي وهمها بناء الذات واتساع السلطة الفارغة.

المحلل السياسي رياض الوحيلي : الحكومة وبعد تسنمها السلطة، بدأت بتشكيل فريق الجهد الخدمي مع مؤسسات الدولة المختلفة للنهوض بموضوع الخدمات وإكمال المشاريع المتلكئة و كشف كل ملفات الفساد .

المحلل السياسي هيثم الخزعلي : ضرورة ان يضع الإطار التنسيقي برنامج سياسي (يحفظ الأهداف الاستراتيجية، ويناور بالأهداف التكتيكية طبقا لمقتضيات الواقعية السياسية).

مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : فقدان الهوية السياسية للبلد هو الذي دفع قادة الاطار ومعهم رئاسة الحكومة والوزراء ان يجعلوا من (السفيرة الاميركية ) مرجعية لهم .

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