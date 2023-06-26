المؤسسات الغربية تفرض "الشذوذ  والاباحية" على الفطرة الانسانية

محمود الهاشمي ||

· ( 35) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن بشان دعوات دول الغرب لـ"الشذوذ" و"الاباحية"

· المحلل السياسي د.عباس الجبوري : على الجميع تحمل المسؤولية والأخذ بتبعات إهمال المسببات وعدم وضع حلول تعمل على التوعية والنضج لدى الأجيال ليتمكنوا من فهم ما يدور من حولهم.

· المحلل السياسي د.زهير الجبوري : في التاريخ دروس وعبر لحاضر ومستقبل الامم ، والقرآن الكريم يحدثنا عن الاقوام الغابرة التي تعرضت للعقوبة الالهية بسبب أنحرافها أخلاقيا وقيميا عن السنن الكونية الطبيعية وأبتعادها عن الفطرة الانسانية.

· الكاتب وليد الطائي : المشاريع التي تستهدف العراق والعراقيين، لا تتوقف عند حد معين، وكل المشاريع فيها خطورة، مرة تستهدف وجودنا عبر داعش، ومرة أخرى تستهدف هويتنا عبر منظمات مجتمع مدني وقنوات فضائية.

· المحلل السياسي قاسم الغراوي : أوروبا بدأت بالغاء العقد الشرعي في الزواج عند المسلمين والنصارى وإيجاد وسيلة بديلة له مثل زواج الدم وزواج الوشم وزواج القبلة وزواج الطابع وزواج الكاسيت .

· المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي :بعد ان أصبح العالم قرية صغيرة تغيرت كل المفاهيم، وبدأ الانقلاب على معالمه القيمية من مبادئ وقيم، حيث تفشى الانحراف الاخلاقي، سيما في الغرب الذي يحاول السيطرة على العالم بشتى الطرق وبالخصوص أمريكا وإسرائيل فهما اللتان تتحكمان به".

· الكاتب والاعلامي حسن كريم : معالجة بعض الحالات يتطلب تشخيص دوافعها وبدون ذلك لم ولن يتمكن أحد معرفة طرق مواجهتها.

· المحلل السياسي ابراهيم السراج : المثلية أصبحت برنامج لدى أغلب الدول الأوروبية وامريكا، حتى أصبح كبار المسؤولين هم من يسيرون في درب المثلية بكل صورها ويتفاخرون بها أمام وسائل الإعلام.

· المحلل السياسي هيثم الخزعلي : الصدفة والطبيعة او نظرية النشوء والارتقاء اذا كانت قد اوجدت الذكر اولا فمن اين علمت انه بحاجة للأنثى للتكاثر والعكس وبالعكس، اما آن يتم قلب النظام الفطري واعلان إمكانية زواج الأنثى بالأنثى او لذكر بالذكر فهو الجنون .

· الكاتب عدنان جواد : الغرب بقيادة واشنطن وبعقلية الصهيونية ، يريدون الوصول إلى المليار الذهبي الذي يبقى على الأرض، فحسب اعتقادهم أن الموارد لاتكفي لسد حاجة البشر الآخذ بالزيادة .

· المحلل السياسي احمد المياحي : الزواج بين الرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج، هو أساس تكوين الاسرة، وهو أمر مسلم به في اي مجتمع تربى وتشبع بالأخلاق المستمدة من الدين الحنيف.

· المحلل السياسي محمد فخري المولى : كل اشكال التحلل ومنها المثلية مشاريع دولية عالمية الهدف منها تدمير المجتمعات فكيف بالعراق وهو مركز العالم السياسي والاقتصادي.

· المحلل السياسي سعد الزبيدي : المجتمعات رضخت للأمر الواقع في تعاملها مع المثلية تحت ضغوط خارجية شتى، مستغلة وضعها الاقتصادي، من قبل قوى عظمى تتاجر بحقوق الانسان من أجل التدخل بشؤون تلك الدول بهذه الحجح الواهية.

· المحلل السياسي حسين الكناني : تشريع قانون للمثلية الجنسية على مستوى دولي، ليس بالامر الهين فهو يتعارض مع كل الاديان السماوية والقيم الانسانية والاعراف المعمول بها بين الشعوب.

· المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي :طرح مثل هكذا سلوكيات ياتي بسبب تزايد عدد المسلمين في أوروبا كون المجتمع الغربي يعاني نقص في الإنجاب واخر احصائيات توكد أن نسبة المسلمين تجاوزت ١١٪ .

· الكاتب احمد النداوي : هذه الظاهرة التي بدت تطفو علي السطح بصورة مزعجة لها اسباب ودوافع واثرها الرجعي على المجتمع وعلى الوطن، وهذه عادات مكتسبة من البئية المحيطة بالشباب.

· استاذ العلوم السياسي د.جاسم الحريري : الصهاينة يشجعون الشذوذ الجنسي حيث أن رئيس أول جماعة عالمية للشواذ جنسياً من الذكور هو اليهودي (ماجنوس هيرشفيلد) ومساعده اليهودي (كورت هيلر) ، حيث وجدوا في نشر الرذيلة افضل طريقة لحرف البشرية عن طبيعتها الانسانية.

· المحللة السياسية د.ظفر التميمي : ربما قد حان الوقت للحضارة الامريكية المادية ان صحت تسميتها بذلك ان تمر بتلك الادوار عاجلا ام اجلا ، وان تبدأ بالانكفاء لصالح النظام والدول الاقوى ، ولكن لا بد من مقدمات يكون لها وقتها المعلوم.

· الكاتب والاعلامي حسين الذكر : لم نسمع عن المثلية الا بوسائل الاعلام، ففي العراق والعرب وكذا امة الإسلام المليارية، لم نسمع من اخطار محدقة ببسببها ، الا بشكل فردي محدود جدا ولم نراها على الواقع بل نسمع بها عبر التواصل.

· المحلل السياسي د.علي الطويل : خطة المليار الذهبي التي طفت على واجهة الإعلام هذه الأيام من خلال تصريحات مسؤولين امريكيين وصهاينة ليس منفصلة عن قضية الشذوذ الجنسي التي يروجون لها بقوة .

· المحلل السياسي صباح العكيلي : العالم يعيش مرحلة تحول على المستوى الاخلاقي والتمرد على النواميس الطبيعية والتي جاءت الديانات السماوية من اجل تثبيتها والحفاظ عليها ونجد ان الغرب واليهود لهم الدور الاكبر في تجاوز تلك الحدود بعنوان التحرر ورفع القيود.

· الكاتبة سناء العاجي : هل يمكن الدعوة للمثلية، كما ندعو مثلا لدين معين؟ هل مثلا سيتحول شخص غير مثلي إلى المثلية بمتابعة مقالات أو لقاءات حول المثلية؟.

· المحلل السياسي عباس الشطري : كتاب نهاية التاريخ اخطاؤا في تفسيرهم المنحاز للحضارة الغربية فإذا كان التطور التقني الهائل يفرض شروطه كان حريا بهم أن يفهموا أن التطور الاجتماعي الموازي له او المتاثر به قد اخذ الحضارة الغربية إلى الهوة العميقة.

· الكاتبة حليمة الساعدي : دولة الشيطان في زماننا هذا تمثلت بأمريكا واسرائيل ومن تحالف معهم من دول الغرب الكافر وقد حددت عدوها وغريمها الازلي وهو امة الاسلام وكل القيم والمبادئ السماوية التي جاء بها الانبياء والرسل.

· الكاتب محمد خاطر : البشرية في عالمنا المعاصر تسير نحو الهاوية بوتيرة متسارعة، والمفسدون في الأرض لم يكتفوا بنشر الإباحية في العالم، ويسعون من أجل نشر الشذوذ الجنسي ، والضغط من أجل الاعتراف به كحق من حقوق الإنسان.

· الكاتبة والبرلمانية السابقة سميرة الموسوي : ظهور حراك على سطح المجتمع الامريكي وبعض المجتمعات الاوروبية، رافض لتصريحات الرئاسة الامريكية حول احتضان المثليين، وحدثت بعض المشادات الكلامية بين أولياء أمور طلبة المدارس وبين الادارات المحلية في عدد من الولايات الامريكية .

· الكاتب والمحلل السياسي محمد جبار الشبوط : هدف الاستراتيجية التربوية هو تنشئة اجيال من الشباب المؤمنين بمنظومة القيم الحضارية العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة وهي: الانسان والطبيعة والزمن والعلم والعمل.

· الكاتب نصير مزهر الحميداوي : مخططات الغرب المتمثل في أمريكا وغيرهم، من دول العالم لنشر الشذوذ وحماية الشواذ، ودعم جرائمهم وانحرافهم لنشر الفاحشة باتت جلية واضحة أكثر فأكثر.

· الكاتب كندي الزهيري : الغرب وأمريكا، لم يدخرا جهدا في تدمير البشرية ، منذ إنشاء مجلس الشيطان الدولي ، إلى يومنا هذا الشيطان الغربي الأمريكي يسفك الدماء من دون رادع.

· المحلل السياسي قاسم العبودي : هناك تمرد على النواميس الطبيعية لدى الغرب بعد أن رفعوا شعارات الحرية والديموقراطية الزائفة ، وأوهموا الشعوب بتلك الخرافة المسماة الحرية بلا قيود.

· المحلل السياسي ماجد الشويلي : اليهود يعتقدون وهم الذين يسيطرون على أكبر ومعظم البنوك والمصارف الدولية ، أن من الصعب عليهم ضمان الهيمنة والسيطرة على العالم مع هذا التنامي المطرد في نفوس العالم والمسلمين على وجه التحديد.

· المحلل السياسي د.كاظم جواد : الدول الاسلامية اتخذت خطوات المتصدي الاستباقية والتحضير لرد وصد هذه الهجمات، فنجد أن الولي الفقيه قد اصدر فتوى قبيل صدور تشريعات بايدن المثلية وهي فتوى جهاد التبيين وهي أعظم واخطر فتوى.

· المحلل السياسي مفيد السعيدي :صراع الاديان والمذاهب انتهى ولم يفضِ الى شيء، وكان ضننا منهم انه سيحقق مكسب ويتغلب دينا على دين بل على العكس من ذلك واليوم نحن امام تحولات ستراتيجية على المستوى السياسي للعالم بداعي التحضر وحرية التعبير وحقوق الانسان .

· ويرى الكاتب حسن درباش : الحروب تصنف الى اجيال ،اولها جيل السلاح الابيض ،وثانيها جيل البارود ، وثالثها حروب الاسلحة النووية، ورابعها مايسمى بحرب الارجاف.

· الكاتب إبراهيم محمد الهمداني : الأخلاق هي نظرية ممارسة، أولا وقبل كل شيء، ولا يمكن فصلها عن الواقع المعاش، كونها الرافعة الأساس في صياغته وتنظيمه، وتقديم صورته في أبهى مثالياتها ونموذجيتها.

· مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : هناك(سؤال) لايتم تداوله مفاده :لماذا يصر الغرب على اشاعة اللواط في بلدانهم؟.

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