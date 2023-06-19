لماذا لايحق لنا ان نفرح مع انتصارات الشعب الفلسطيني ؟!

محمود الهاشمي ||

19/6/2023

ان اسوء لحظة في حياة المرء انه يرى (الباطل )عيانا ولايقدر ان يوقفه على الاقل .!

ايما معادلة هذه ؟ ان يتم الاعتداء على الشعب الفلسطيني (المظلوم )على مدى

(75)دون ان نتمكن دفع الظلم عنه ،والانكى من ذلك اننا ننقل اخبار ووقائع مأساته كل دقيقة وساعة وهذه قناة الجزيرة القطرية

تفرش كاميراتها على مساحة ارض فلسطين

وتنقل بالمباشر الوقائع ونحن كما الاسرى

نحترق امام التلفاز او ندير وجوهنا ونمارس حياتنا ونأكل ونشرب وننام ونغط بالنوم ،ويبدو اننا ادمنا (الالم)وادمن الاعداء قتلنا .

ان جميع يهود العالم يدافعون عن الصهاينة باسرائيل ،وجميع العرب ومعهم المسلمون

يحسنون نقل الاخبار ومثلما يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛-

(ومن المحيط الى الخليج

من الخليج الى المحيط

كانوا يعدون الرماح

وانتخاب المقصله)!

قطر التي تنقل وقائع مأساة الشعب الفلسطيني الذي يموت برصاص الصهاينة

تملك اموالا تكفي اوراقها لحرق اسرائيل برمتها ،لكنها فضلت ايداعها في المصارف

الغربية و(هيت )لها ان تسحبها !

كل عدد دولة قطر (300)الف مواطن

ومعهم يعيش مليونا اجنبي بينهم (650) هندي والباقي بنگلادش وغيرهم ..وعلى ارضهم اكبر قاعدة اميركية بالعالم مع ان مساحتهم فقط (11)الف كم2! وقطر ثالث

بلد بالعالم بتصدير الغاز .!

وماتدفعه احيانا من اموال للشعب الفلسطيني يمر عبر الايادي الصهيونية

حد الدرهم الواحد .

مصر (العروبة )تخنق الحدود مع غزة

فقد كان الفلسطينيون يتبضعون احيانا عبر

انفاق مع مصر فردموها المصريون بايديهم !

الاردن لها ثلاث معابر مع الضفة الغربية يحرسها الجند الصهاينة وتحاسب حتى على عدد الانفاس ..البحر تحاصره اسرائيل .

والازعجز من جميع هذه المشاهد ان الاميركان يقتادون الحكام العرب من خياشيمهم الى (التطبيع )فيقبلون صاغرين .

امريكا (تهزل )ونحن نموت (حباً)بالسفيرة الاميركية ببغداد .

احيانا تنتفض (فلسطين )وهي في سجنها

وتتحمل القصف والتنكيل فنفرح جميعا ونتمنى ان ينتصر السجين على السجان ،ونهتف لفلسطين ونحن جوار اطفالنا ونسائنا واثاث بيوتنا دون ان نخسر

دوهما واحدا ،وفي صباح اليوم الثاني نمسك اقلامنا ونكتب (فلسطين انتصرت )!

هل من المعقول ان اسرائيل محاصرة بنا جميعا واذاعاتنا وقنواتنا وصحفنا جميعها تقرا وتكتب ب(اللغة العربية )ولم تهتم باهازيجنا وقصائدنا وتهديداتنا وتمارس القتل والموت وتصادر الارض

وتحرق الزرع وتعتدي على الاطفال والنساء

امام اعيننا !! لماذا لايهرب الصهاينة وهم محاصرون بهذا الجمع من (الامة العربية )؟

هل تأكدوا -تماما-اننا فقدنا عروبتنا وامتنا

وشجاعتنا وتاريخنا وديننا ؟

يقول :-ان امريكا معهم !! لم نجد جنديا امريكيا واحدا يقاتل مع الصهاينة فهم

لديهم التجنيد الالزامي وللنساء والرجال سويا ولديهم بنادق يقاتلون بها واسلحة وصواريخ ويتعرضون للقصف ويخابؤون بالملاجيء وحين ينالهم القصف يموتون مثلنا ولديهم اطفال ونساء ويعرفون كم نكرههم ونتمنى ان (نشرب من دمهم )

ويعرفون انهم على باطل وانهم لصوص سرقوا ارض غيرهم لكنهم يدافعون عن (كذبة )اخترعوها وصدقوها ام لم يصدقوها .

(75)عاما ونحن مثل العسكر بالتدريب نراوح في مكاننا ونتآمر على بعضنا ونجيد قتل اولادنا ونساءنا ،ونصنع بانفسنا مالم يصنعه العدو بنا ..من اي طينة نحن ؟

انظروا الى (ربيعنا العربي )وماذا فعلنا بانفسنا !خططوا ل(الربيع )ونفذوه حد الغرام الواحد علينا فبايدينا ذبحنا الشعب السوري والليبي واليمني والعراقي والمصري

وحرقنا بيوتنا بايدينا وهم يضحكون ويضحكون ويستلقون على ظهورهم ..

ومن حقهم ان يضحكوا على بلدان جميعهم يتكلمون لغة واحدة ولهم تاريخ مشترك واغلبهم مسلمون ومن معهم من الاديان الاخرى منسجمون معهم ايضا وبايديهم المال والارض والخيرات والموقع والبحار

والمحيطات والذهب والمعادن ومجرد ان يهشوا عليهم يرتجفون ويسلمونهم (الصاية والصرماية )!

لا املك سوى (البكاء )على مأساتكم ياشعب فلسطين الحبيب ،على الامهات والاطفال والشيوخ والشباب ..فنحن من نحاصركم

ونبكي عليكم كل يوم .،مازالت عقولنا (متخلفة )وبنادقنا (صدئة )وعزيمتنا (هشة )

وليس غريبا ان يقف المجاهد الفلسطيني في غزة ويقول بصوت مرتفع (شكرا لايران ) لانها

منحتنا الصواريخ التي تحفظ كرامتنا وترعب اعداءنا ،وشكرا للحاج قاسم الذي جعلنا نصنع الصواريخ في منازلنا ..اما اخوتنا العرب فكلما شعروا بخطورة الموقف على الصهاينة هرعوا لنا وطالبونا ب(الهدنة ) ،فليس من عجب حتى تدخلنا (هزيمة ).!

سينتصر الشعب الفلسطيني قريبا وليس من حقنا ان نفرح معهم لاننا سببا بطول امد مأساتهم.!

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