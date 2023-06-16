ماذا تعرف عن مشروع space x وخدمات starlink؟!

مظهر الغيثي ||

احد اهم التهديدات الأمنية المستقبلية للأمن القومي العراقي هو مشروع space x عبر الخدمات التي تقدمها منظومة starlink

ان اهم مفاصل الأمن القومي العراقي هو الأمن الإلكتروني بكافة انواعه السيبراني والاتصالات وأمن البيانات وكل هذا يعتمد بتامينه على الارتباط بمنظومة شبكة الإنترنت الدولية www عبر الكيبل الضوئي optical fiber الا في حالات نقل للحزم وهي نادرة ومتخلفة ويجري مغادرتها

ولا ننسى ان أمن مواقع التواصل الاجتماعي هو المؤثر الكبير في معادلة الأمن الحديثة

وهو ذو تأثير كبير في أمن الأشخاص والمؤسسات والمجتمع ككل

وليس ببعيد عنا ما حدث في عام ٢٠١٨ من خلل امني كبير فقد كان لأشخاص القدرة على التاثير بالجمهور بل وحتى تقديم التعليمات لهم عبر الإنترنت و وبث الفضائيات وفي وجود مشروع space x وخدمات starlink سيكون سهلا ان تستلم وتصدر اي نوع من البيانات والمحتوى خارج سيطرة الأجهزة الرقابية المختصة

ان عدم القدرة على السيطرة على أمن الاتصالات لفترة معينة بمعنى أدق ان عدم القدرة على السيطرة على شبكة الإنترنت ككل هو تهديد خطير للأمن القومي ولذلك نشطت مفاصل الحكومة في التوجه للسيطرة بمنع الخطاب المحرض على الكراهية والمحتوى المسيء ويجري العمل على اصدار القوانين والتعليقات والمعايير التي تنظم ذلك بما يكفل الحريات وحقوق الانسان ويعزز الأمن القومي العراقي

ولكن مع وجود مشروع space x و starlink لصاحبه ايلون ماسك قد يعرض الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال ان تذهب ادراج الرياح

فمنظومة مشروع starlink عبارة عن أقمار صناعية صغير تطلق عبر صواريخ معدة لوضعها في المدارات القريبة للارض ويقدر عدد الأقمار الصناعية في هذا المشروع ب ٢٠٠٠ قمر للان وان إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة لم يتوقف يوما وستغطي هذه الأقمار كل الكرة الأرضية

وتعمل المنظومة عبر اجهزة استقبال وإرسال إشارة صغيرة نسبيا وليست معقدة الصنع

ان وجود هذه المنظومة والتصريح لها بالعمل في العراق يضع الأمن القومي العراقي في تهديد دائم يخضع لقناعات السيد الون ماسك

فيمكن ان يدعم ماسك اي جهة داخلية وخارجية تهدد الأمن والسلم الأهلي

ويمكن أن نعتبر قناعاته تهديد لأي أمن قومي ودولي وما يحدث في أوكرانيا هو مصداق لذلك

ان ايلون ماسك قام بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، أن أحد مفاتيح الصمود الاوكراني هو الاعتماد على هذه الشبكة حيث تبرع السيد ماسك بالآف الأجهزة لاستخدامها من قبل الجيش الاوكراني في الاتصالات ودعمهم بشبكة انترنت مجانية حتى فترة قريبة وقام بدعمهم عبر منصة تويتر المملوكة له رغم انه طالب وزارة الدفاع الأمريكية بدفع ما قيمته 100‪ M $ قيمة الانترنت وتراجع بعدها لأسباب مجهولة

لولا دعم السيد ماسك للجيش الاوكراني لانقطع اتصالهم بقياداتهم ولما ظهرت اخبار الحرب الروسية الاوكرانية في الجبهات

ولما استطاع الاوكران وحلفائهم من إدارة الحرب على الأرض والحرب الافتراضية على مواقع التواصل وفي الإعلام

ان دعم ايلون ماسك لاوكرانيا في حربها مع روسيا و يتجلى ذلك في تغريداته ضد الرئيس بوتين ويؤشر إلى عدة أمورة خطيرة اهمها ان الأمن القومي لأي بلد ممكن ان يتعرض للتهديد وذلك تبعا لقناعات هذا الرجل

ان مسلسل الدعم الغير مسيطر عليه ممكن ان يتكرر في اي بقعة على الكوكب فممكن ان

_يتم قطع خدمة الانترنت عن أي بلد او حتى اضعافها لصالح جهات معادية وتعتمد تجهيز الخدمة الشبكة العالمية للانترنت على قابلوات ضوئية optical fiber ويمكن استهدافها بسهولة

_ممكن ان يقدم ايلون ماسك الدعم لأي جهة خارجية او داخلية ممكن ان تهدد الأمن القومي عبر الاتصالات و الانترنت في مواقع التواصل

_يمكن أن تكون منظومة starlink عرضة للاستملاك مستقبلا وهذا ممكن ان يشوش المسؤولية فبدلا ان نتابع الون ماسك نضطر لمتابعة المساهمين بهذا المشروع

_يمكن تسريب أجهزة الاستقبال والارسال الرقمي إلى داخل العراق بعدة طرق منها التهريب بطرقه المختلفة وبل حتى يمكن إرسالها بالمناطيد باقلاع ارض ارض او بافلاتها من طائرات ماهولة او غير ماهولة

ولاجل تدارس هذا التهديد علينا أن نتابع ردة فعل الحكومات على مشروع space x ومنظومة starlink ولانشغال روسيا بحرب أوكرانيا وجدنا ان الصين كانت أول المتفاعلين حيث تواترت انباء عن انها درست امكانية استهداف الأقمار في مداراتها بصورايخ بالستية وبغض النظر عن التكلفة المالية الباهضة لهذه العملية ولكن للاستهداف اثره السيء على المدارات في الغلاف الجوي وممكن ان يؤدي إلى تلويث المدارات الجوية القريبة من الأرض ليستحيل استخدامها مستقبلا

لذلك وجهت الحكومة الصينية ان يتم تطوير أجهزة الليزر لتستطيع استهداف هذه الأقمار واخارجها من الخدمة بدون تدميرها

ومجرد امتلاك هذه الأجهزة الليزرية فيمكن ان يكون هذا رادعا لهذه الشبكة يمنعها من القيام باي نشاط خارج ارادة الحكومة

ان وضع هذا التهديد المستقبلي للأمن القومي في حسابات صانع القرار هو مهمة الخيرين وذلك لاتخاذ الإجراءات الرادعة للحيلولة دون مواجهة هذا التهديد مستقبلا

وبالنسبة لمخاطر Starlink من شركة إيلون ماسك في توفير الإنترنت المجاني للشعوب، يمكن أن تشمل بعض القضايا المحتملة التي تتعلق بالتأثير على البيئة والتداعيات الصحية .

ومن الناحية الأمنية لخصوصية الأفراد ، يمكن أن يتم التدقيق في القدرة على استخدام البيانات والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن المهم ملاحظة أن الحكومات لا يمكنها ان تتحكم بخدمات Starlink ولا يمكنها فرض إرادتها عليها.

ومن المهم أيضًا أن يتم التحقق من الاتفاقيات والاتفاقيات المتعلقة بتقديم الخدمة والتأكد من أنها تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالخصوصية والأمن الإلكتروني.

ومن المهم أيضًا أن يتم التدقيق في الخطوات المتخذة في المستقبل القريب لتقليل المخاطر المحتملة وضمان سلامة الخدمة والمستخدمين.

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