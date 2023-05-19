القمة العربية في عيون المحللين السياسيين

محمود الهاشمي ||

· (28) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن القمة العربية المنعقدة بجدة

قمة جدة ومتغيرات المنطقة والعالم.. كيف ستؤثر على مخرجاتها؟

المحلل السياسي اثير الشرع : في الظروف الراهنة ينبغي على الدول العربية جميعاً، ومن منطلق القوة إيجاد حلول سريعة لجميع مشاكل المنطقة مستفيدة من التقارب مع بعض الدول الإقليمية.

المحلل السياسي محمد فخري المولى : هذه قمة التغيير، فوجود سوريا بهذه الفتره يعتبر انجاز كبير وتغير لعقد من السياسة الخاطئة تجاه البلدان.

المحلل السياسي ابراهيم السراج :هذه القمة العربية تشكل انعطافا كبيرا في تاريخ القمم العربية، بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة.

استاذ العلوم السياسي جاسم الحريري : السعودية حرصت على ان يكون لهذه القمة اذا جاز التعبير بصمة لها على جعل عنوانها عودة دمشق إلى البيت العربي لابل وصول الرئيس السوري بنفسه لحضور القمة.

المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي : القمة العربية سوف تدعو طرفي او اطراف الصراع في السودان الى وقف القتال و الاحتكام الى المفاوضات، بالاضافة الى حل الدولتين ببن فلسطين والكيان الغاصب.

المحلل السياسي قاسم الغراوي : سلسلة من التنازلات قدمتها الدول العربية في قممها لاعداءها وضياع حقوق الشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

المحلل السياسي سعد الزبيدي : المجتمعين تناسوا القدس واعترفوا بالكيان الصهيوني علنا وسرا وأقاموا علاقات رسمية مع الكيان المحتل بل وراحوا يدخلون معه في اتفاقيات أمنية واقتصادية.

المحلل السياسي هيثم الخزعلي : هذه القمة العربية تختلف عن سابقاتها، لأن هناك اساس واقعي لتوحيد الموقف العربي، هو الأساس الاقتصادي والمصالح توحد الاديان و المذاهب والاراء.

المحلل السياسي د.زهير الجبوري : أكثر من ثلاثين قمة والعرب لم يرتقوا القمة، وهذا هو العنوان المناسب لوصف القمم العربية التي يعقدها الملوك والرؤساء العرب طيلة عقود من السنوات العجاف.

المحللة السياسية د.ظفر التميمي : علينا كعراقيين ان نرى الى اين وصلنا مع الاخوة العرب في قممهم التي تتجه نزولا وليس صعودا.

المحلل السياسي حافظ البشارة : حضور العراق في القمة سيكون ايجابيا اذا نجح في خدمة مصالحه، وتغيير اجندات الدول العربية تجاهه خاصة وان اغلبهم سعى ومازال الى سحقه واذلاله.

الكاتب احمد المياحي : في كل الظروف فأن العراق عضو مؤسس لجامعة الدول العربية ولابد ان يمارس دوره الريادي في هذه المنظمة.

المحلل السياسي داود الحلفي : العراق ينظر اليه كأحد اقطاب الثوابت الصاعدة في المنطقة، وبوابة اللجوء اليه عند تنقية الأجواء بين الأشقاء .

الكاتبة حليمة الساعدي : لن تغير القمة بشيء، ولن نلمس من قمة جدة اختلاف عن سابقاتها من القمم سوى انها مجرد خطابات واستعرضات للعروبة الزائفة.

المحلل السياسي عباس الشطري : المملكة السعودية تسعى إلى نجاح هذه القمة التي تنعقد في أراضيها ولذلك ستبذل جهدا كبيرا لحسم عدد من الملفات المطروحة.

الكاتب والمفكر يحيى عالم : أهمية اجتماع العرب رغم انعدام نتائج فعّالة لحل المشكلات المزمنة، في ضرورة الإبقاء على رابطة معنوية تزرع الإحساس بالخصائص الثقافية واللغوية المشتركة.

الكاتب والمحلل السعودي مبارك آل عاتي: هناك فرصا متزايدة لمعالجة الأوضاع العربية-العربية بما فيها الملف السوري الذي يجد اهتماما كبيرا من المملكة العربية السعودية.

الباحث السياسي وجدي القليطي : القمة العربية المقبلة محورية من حيث التداعيات الحادثة في المنطقة، خاصة في إطار سعيها لتصفير الأزمات "العربية - العربية"، ودعم التقارب العربي.

المحلل السياسي د.عباس الجبوري : عودة سوريا الى الجامعة العربية خطوة جيدة لان سوريا ظلمت كثيرا وعانت كثيرا للأسف ولولا محور المقاومه والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاصبحت سوريا في مهب الريح.

المحلل السياسي د بلال الخليفة : القمة تختلف عن سابقاتها، لان فيها اشياء مختلفة وهي وجود الرئيس السوري والتغير السعودية.

المحلل السياسي حسين جمال : هنالك ترحيب كبير من دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات المصالحة في المنطقة، لأن الدول العربية مشتتة، وغير قادرة على توحيد صفوفها.

الكاتب جيرار ديب : منذ اعلان إيران والسعودية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، بعد مفاوضات قادتها الصين، توالت ردود الفعل العربية والدولية على أثر هذا الاتفاق والبعد الذي يحمله على المنطقة.

المحلل السياسي ماجد الشويلي : الجامعة العربية أمام اختبار وتحد كبير لقدرتها على اعادة رسم خارطة تموضعاتها السياسية والامنية والاقتصادية على وقع التحولات الكبرى.

المحلل السياسي محمد الياسري : القمة العربية في السعودية تأتي في ظروف وتطورات اقليمية ودولية يكمن القول بانها في افضل حالات غرب اسيا منذ عقود من الهيمنة الاميركية.

المحلل السياسي د.كاظم جواد : القمة 32 في جدة هي مناورة من ابن سلمان للتخفيف من حنق وغضب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد أن تم صفع الصين وإيران للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

المحلل السياسي د.جواد الهنداوي : تكون القمّة وأد الارهاب والتعامل مع النفوذ الامريكي وفقاً لمصالح المنطقة وليس وفقاً للاملاءات الامريكية و المصالح الاسرائيلية .

الباحث والكاتب اسماعيل النجار : يجب ان يكون هناك موقفاً مُوحَد لهذه القمة يؤكد نجاحها وجديتها وأنها لا تشبه سابقاتها وخصوصاً أنها جائت بعد إثني عشرة عاماً على الربيع الصهيوأميركي.

مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : العرب لم يحسنوا الاستفادة من موقعهم الجغرافي ولامن ثرواتهم الاقتصادية والبشرية، ولم يصنعوا لانفسهم بيئة لتفجير طاقات شعوبهم في الابداع والبناء والاعمار وغيرها.

ــــــــــــــــــــــ