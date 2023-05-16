التقارير

هكذا نقرأ الانتخابات التركية


محمود الهاشمي  ||

 

3-الانتخابات جاءت بعد ان اعلنت اميركا

(لم تعد منطقة الشرق الاوسط من اولوياتها )

4-الانتخابات جاءت في وقت تشهد اوربا صعود اليمين باوربا واليسار بامريكا اللاتينية .

5-الانتخابات جاءت في وقت تجري الحرب الاوكرانية الروسية وكانها (معركة الشرق مع الغرب)

6-في وقت تشهد المقاومة الاسلامية صعودا ونكوصا بالجانب الصهيوني .

7-في وقت تشهد منطقة الشرق الاوسط تحولات بالنزوح عن العلاقة مع الولايات المتحدة باتجاه الصين .

8-المنافس للرئيس اردوغان في الانتخابات  (كمال كليتشدار اوغلو )مرشح الغرب ،ويدعو للعلمانية وبالضد من الهوية الاسلامية لتركيا .

9-اردوگان تعامل مع العراق

-قطع الماء .. احتل اراضي عراقية بعمق 120كم -تعاون مع الارهاب وادخل داعش علينا ،ودربهم وباع نفطهم المسروق واشترى لهم الاسلحة وساعدهم بالدخول الى سوريا والعراق -شجع الاقليم ضد الحكومة المركزية -سمح بتصدير النفط العراقي المستخرج من اراضي الاقليم بثمن بخس ودون رضا الحكومة المركزية -تعامل مع العراق اقاليم وليس دولة لها سيادة -

اوى السياسيين المتهمين بالارهاب على اراضي تركيا -تعامل مع الاتراك بالعراق وكأنهم جزء من تركيا وليس العراق .

سوق مسعود على انه القائد القومي للاكراد  بالعالم وبالضد من اوجلان -اقام علاقة مع اكراد سوريا وشجعهم للانفصال عن بلدهم .

10-المعارضة مزيج نادر من العلمانيين والمحافظين والقوميين،وحتى فيهم اسلاميون .وفي ستة احزاب وبذا يصعب التعامل معهم فيما لوفازوا لانهم سيتقاسمون السلطة لتكون تركيا هشة.

11-تدعو المعارضة الى حكومة ليبرالية على الطريقة الغربية ،والهدف ان تكون تركيا (دولة فاشلة ).

12-اميركا منزعجة من اردوگان لان فيه ميل لروسيا ولم يقطع علاقته بايران .

13-الغرب منزعج لان تركيا تسعى في ظل اردوكان ان تكون دولة لها

شخصيتها وهم يرغبون ان تبقى تركيا الدولة (العميلة).

14-اميركا منزعجة لان اردوگان حيّد دور الجيش واعتقل الكثير من الذين كانوا عملاء لاميركا وكلما  امرهم  اقاموا انقلابا وجاؤوا بالحكومة وفق مقاسات اميركا ونذكٌر ان الحكومات كانت لاتقاوم في تركيا احيانا لشهرين فقط فاوقف ذلك اردوگان ومازال يحكم منذ عشرين عاما .

15-التهمة الموجهة لاردوگان من قبل الغرب

انه (مستبد )مثل بوتين ..لذا فهم يسعون الى حكومة ليبرالية ليسهل صناعة الازمات لها والتدخل في شؤونها .

16-ليس من مصلحة العراق ان تتولى ادارة السلطة في تركيا بتوجه غربي لانها ستتماهى مع كل المشاريع الاميركية بالمنطقة .

17-الصين روسيا الهند ايران البرازيل يرغبون بفوز اردوكان لانه سينظم للقطبية الجديدة .

18-اردوكان بقيت سياسته مع ايران جيدة ولم يتشدد في تطبيق العقوبات الاميركية على ايران.

19-اذا خسرت المعارضة هذه الانتخابات فبعد خمس سنوات لاتقوى على مواجهة اردوكان لان داعمي المعارضة الغربيون ذاهبون الى الضعف .

20-اذا تشكلت بالعراق حكومة قوية لها شخصية وسيادة عندها سنفاوض تركيا ونحن اقوياء ولن يستطيع ان يبتزنا بل سيتعامل معنا مثلما يتعامل مع الدول الاخرى ذات السيادة .

21-اذا فازت المعارضة بتركيا فستذهب تركيا الى التفكك والضعف .

22-اسرائيل داعمة للمعارضة وبالضد من اردوكان .

23-اردوگان المتذبذب في موقفه من القضية الفلسطينية افضل من كمال اوغلو

المتحمس للعلاقة مع اسرائيل .

24-كمال لايخفي حماسه للعلاقة مع الغرب وامريكا بينما اردوكان ينتقد امريكا والغرب .

25-اردوگان ضد المثيلية بينما كمال يرى في ذلك جزء من (الديمقراطية )

26-زوجة كمال اوغلو سفور وزوجة اردوگان محجبة .

27-تقارب النتائج بين اردوكان والمعارضة جعل بعض دول جوار تركيا غير منشغلة بالنتائج لانها تخشى الفوز لاحد الاطراف وتخسر العلاقة مع تركيا .

28-ربما تشهد الانتخابات جولة جديدة في ذات الشهر الجاري .

29-مجلس البرلمان التركي سيكون مشاكسا سواء فاز هذا الطرف او ذاك .

30كل دول جوار تركيا اعدت نفسها لمرحلة مابعد الانتخابات في تركيا الاّ العراق ،في (غيبوبة)!

31-مراسيم عاشوراء تقام في عهد حزب  العدالة بكل تساهل فيما كان يصعب اقامتها سابقا .

32-تركيا بوابة الشرق صوب اوربا واذا حكمت المعارضة ستتحكم بمفاتيحها

وفق المخطط الغربي .

 

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