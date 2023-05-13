التقارير

ديناميكية القيادة والشهادة لامة المقاومة 


عباس الزيدي ||

 

 نحن ابناء من قال أبالموت تهددني يابن الطلقاء  اما علمت إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة‏ •

نحن لانبالي ولانكترث  وقعنا على الموت ام وقع الموت علينا•

المقاومة الاسلامية وعموم  محور المقاومة يختلف عن ماموجود في العالم الحر المقاوم خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الموت والشهادة 

 اضف الى ذلك

هناك عدم ادراك وفهم لاعداء الاسلام  عن  مفهوم القيادة في المقاومة لذلك يركز  على اغتيال  وتصفبة قادة المقاومة  ويعتبر  ذلك إنجاز  وربما  يذهب البعض من المرجفين وغيرهم الى ماذهب اليه العدو ومن على شاكلته من اشباه الرجال ونحن نقول بخلاف ذلك سواء على المستوى التكتيكي او الاستراتبجي  بلحاظ التالي .....

1_ ان الله تبارك وتعالى  بالغ امره رغم انف اليهود وان الوعد الالهي متحقق لا محالة وان استراتيجة الصهاينة  الى خسر تلك المتعلقة  بقتلهم وتصفيتهم للانبياء والرسل  منذ نزول الوحي بالرسالات على الانبياء  واخرها رسالة النبي الاكرم محمد ص وحتى هذه اللحظة لم تخلوا الارض من قائد  رغم قتل  اليهود الالاف من الانبياء والرسل

2_ ان ردود الافعال المتوقعة جراء تلك الاعمال تكون  انتقامية وتفوق حسابات العدو

3_  الدماء والتضحيات ترسخ وتجذر القضية و سرعان ماتحصد  المقاومة ثمارها  لانها تسقط في يد الله وتكون وبالا على الاعداء

4_ في  عقيدتنا ان الموت والشهادة  يعتبران فاصل ونقلة  الى العالم الابدي   فكيف لعدو  احمق ان يفكر  بالنصر على امة المقاومة التي تعتبر موت رجالها حياة

5_ هذه الدماء الطاهرة تكون دافعا للحشد والتعبئة ومواصلة الجهاد بمزيدا من الصبر والصمود والثبات

6_ ان المسؤولية والقيادة في امة المقاومة تكليف وليس تشريف فالجميع قادة لان المقاومة اختيار و  قرار وتضحية واصرار  ولا ينتمي للمقاومة غير اصحاب القرار وهم القادة  وهي مصنع للرجال من طراز خاص ولم تكن يوما من الايام عقيمة بل هي ولادة 

7_ يراهن العدو على الفراغ مابعد تصفية القادة وهذا لم يحصل ولو لمرة واحدة طيلة المواجهة مع الاستكبار والصهيونية العالمية

والأمثلة كثيرة  سواء في فلسطين  او في لبنان وايران او سوريا  واليمن او العراق

8_ الشهادة في عالم المقاومة هي جائزة الله تبارك وتعالى للمجاهدين لذلك  نحن نبارك بل نغبط من ينالها  ونتدافع من أجلها 

9_ ان تصفية واغتيال اي مجاهد ومقاوم بتلك الطريقة  الغادرة  دليل كبير على مخاوف العدو  و جبنه وارتعاده لانه يخشى المواجهة المباشرة وليس له قابلية  الصمود في المعركة

وللحديث  بقياااات

 

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