محمود الهاشمي ||

31) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن واقع العمال في العراق

في يومهم العالمي..العمال خارج حسابات الاهتمامات الحكومية

المحلل السياسي اثير الشرع : خلال العشرين عاما الماضية عانت شريحة العمال ضمن القطاعين العام والخاص أزمات ومشكلات نتيجة الظروف الصعبة التي أثرت على الواقع الإجتماعي.

المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي : هل تم تشريع قانون في العراق ينصف ويضمن حق العامل في القطاع الخاص؟، والجواب وبكل اسف كلا.

المحلل السياسي عقيل الطائي : في العراق اختفت الطبقة العاملة التي تدير عجلة الصناعات والبناء تماما، وبقت العمالة الخاصة ، والاعتماد على العمالة الاجنبية حتى في الصناعات التحويلية للدولة.

المحلل السياسي محمد فخري المولى : من ينظر للاستقرار المجتمعي عليه ان ينظر لسوق وقوة العمل، وفرص العمل والبحبوحة الاقتصادية للافراد.

المحلل السياسي قاسم الغراوي : غالبا مايتذكر الساسة والمسؤولين عيد العمال في الاول من ايار عن طريق مواقع التواصل دون تقديم ما يثبت الدفاع عن حقوقهم عمليا من تشريعات وضمانات.

المحلل السياسي هيثم الخزعلي : وجود طبقة عاملة نشطة وفاعلة في كل بلد يشير الي درجة تقدمه الصناعي والاقتصادي، بل حتى الاجتماعي عبر تشكيل نقابات تدعم الطبقة العمالية .

المحلل السياسي د.كاظم جواد : بالرغم من موقع العراق الاستراتيجي والذي وصفه السفير الصيني بلؤلؤة الحرير وتمر عبره ممرين للتنمية من اصل 6 طرق إلا أن العراق لازال مقيد بالفيتو الامريكي.

المحلل السياسي ابراهيم السراج : النظام السابق المجرم وجه ضربة قوية للطبقة العاملة العراقية عندما ألغى نقابات العمال وحولهم إلى موظفين وهو إجراء لم يحصل منه العمال على اي مكسب بل إنهم كانوا وقود لحروب الطاغية المقبور.

المحلل السياسي د.عباس الجبوري : احد اهم أسباب غياب العمال هو اختفاء المؤسسات التي تهتم بدورهم باعتبارهم كوادر وسطية.

المحلل السياسي صباح العكيلي : العمال هم بناة الحياة وبقاء وتقدم الامم وعنوان بارز في العطاء.

المحلل السياسي سعد الزبيدي : العراق منذ ٢٠٠٣ افتقد الهوية الاقتصادية نتيجة الفوضى ونتيجة التخريب الممنهج الذي بدأ مع الاحتلال حيث صفحة الحواسم التي نهبت وخربت جميع المصانع المملوكة للدولة .

المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي : المصانع والمعامل بعد الحصار اصبحت خاوية سوى التصنيع العسكري والذي كانت الدولة تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تشغيل بعض المصانع والعاملين فيها يسمون موظفين.

المحلل السياسي حافظ ال بشارة : في العراق لا يمكن القول ان هناك طبقة عاملة لاسباب كثيرة اهمها ضعف القطاع الصناعي او اختفاءه من الحياة الاقتصادية للبلد.

الكاتب حمزة سلام : مشاكل كثيرة تواجه العمال في العراق، حيث ارتفعت أعداد البطالة في صفوف خريجي الجامعات والكليات، ما دفعهم إلى مزاحمة العاملين على أعمالهم.

الكاتب محمد سالم : اذا تم تشريع قانون الضمان الاجتماعي، بالعراق فسيتم "حدوث طفرة نوعية في العمل بالقطاع الخاص.

الكاتب حسين رشيد : نحتفل بعيد العمال دون هدير آلات المعامل، ودون مسيرات عمالية كبيرة، ودون صناعة وطنية ترفد السوق المحلية بشتى البضائع والسلع.

الكاتب احمد عيد : الحكومة العراقية اعلنت عطلة رسمية في عموم مدن البلاد، بمناسبة عيد العمال العالمي، في وقت يعاني فيه عمال هذا البلد من مشاكل كثيرة وعدم وجود ما يضمن حقوقهم الكاملة.

الكاتب محمد فرحات : في اليوم العالمي للعمال، تستذكر المنظمات الأممية والحقوقية معضلة البطالة على مستوى الدول كافة، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن من المتوقع أن تصل البطالة العالمية إلى 205 ملايين شخص في عام 2022.

الاعلامي عبد الزهراء الهنداوي : الشباب يمثلون الفئة الأكبر في المجتمع العراقي، إذ ارتفعت نسبة البطالة للفئة العمرية من 15-40 عاما إلى 23%، في حين بلغت نسب البطالة بين جميع النساء 30% للعام 2021.

الخبير الاقتصادي نوار السعدي : البعض قد يرى ان العراقيين، لا يعملون في كل المجالات بخاصة المهن الصعبة التي تحتاج إلى جهد بدني كبير، أعتقد هذا الكلام خطأ، إذ إن في الاقتصاد رفاهية اختيار المهن.

الكاتب داود الحلفي : المصانع يفتحها ويرعاها من يؤمن بقدرته وجهده، ويخطط لها من يحترم وجوده في الحياة.

الباحث في الشأن الاقتصادي، عبدالله العبيدي: الدراسات العلمية أكدت أن نسبة البطالة في العراق تصل إلى أكثر من 40 في المائة، وأن الحكومة العراقية تحاول تقليل هذه النسبة من أجل التغطية على فشلها في معالجة هذه المشكلة.

المحلل السياسي حسين شلوشي : العمل هو عنوان البناء والرخاء وهو الحل لمشكلات الفقر والبطالة ونقص الخدمات وتفشي الظاهرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية.

الكاتبة حليمة الساعدي : كل عوامل نجاح الصناعة والزراعة متوفرة في عراقنا الحبيب من طاقة ومواد اولية وايدي عاملة وخبرات هندسية وعقول مبدعة ومبتكرة لكن الارادات الخارجية تريد ان تبقيه في حالة من الارباك والشلل .

الاعلامي عدنان العربي : الاول من ايار امل العمال لهذا العام وتفاؤلهم بخطوات الحكومة الجديدة، اذ يتاملون اصلاح واقعهم المعاشي من خلال حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

الكاتب والمحلل السياسي غازي اللامي : لا يخفى على الجميع بان الطبقة العاملة هي ركن مهم واساسي في ادامة الواقع الصناعي والاقتصادي في المجتمع .

الكاتب والمحلل السياسي قاسم العبودي : العامل بالمفهوم المطلق هو العنصر الاساسي الذي يرتكز عليه الإنتاج ، والداعم الرئيسي لنهوض الاقتصاد .

المحلل السياسي د.زهير الجبوري : الجميع يتذكر عام 1987 عندما قام النظام السابق بتحويل الوصف الوظيفي للعمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين ليمنعهم من تشكيل النقابات، ويحرمهم من علاوات الخطورة.

الكاتب محمد البدر : العامل العراقي يُطرد من عمله بكل بساطة بدون أن ينصفه أحد أو ينتصر له، وهذا يتطلب حفظ حقوقه وصونها وحمايته من مزاج وتقلبات صاحب العمل .

الكاتب احمد المياحي : النقابات لازالت ترتبط بحزب البعث فكرا وسلوكا حيث البحث عن المنافع الشخصية والقتال بكافة صنوف الاسلحة للبقاء في قمة هرم النقابة.

مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : الطبقة العاملة بالعالم تمثل عنوانا لنجاح الدولة لان هذه الطبقة تعنى بتحريك عجلة المصانع والمعامل والورش وتساهم بزيادة الانتاج وتطوير الالة.

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