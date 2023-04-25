اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية في صحن السيدة فاطمة (ع)

خاص/ محمود الهاشمي ||

وفد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية

يزور صحن السيدة فاطمة (ع) ويطلع على

واقع الاعمار في هذا المنجز الحضاري الكبير

الاتحاد -خاص / زار وفد من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية امس الاثنين صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) بمحافظة النجف الاشرف واطلع الوفد الذي ضم نخبا من الكتاب والخبراء والمحللين السياسيين وفريق اعلامي من تسع قنوات فضائية على واقع الاعمار في هذا المعلم الحضاري الديني الكبير ..

وخلال تجوال الوفد في اروقة الصحن الشريف التقى المهندس المقيم الاستاذ مصطفى محبوبة حيث اكد ان

مشروع صحن فاطمة الزهراء ع من أكبر المشاريع العمرانية التي تنفذ في العتبات المقدسة في العراق، وهو في لمساته الاخيرة ان شاء الله تعالى، واوضح ان هذا المشروع اعدت التصاميم له جامعة (الشهيد بهشتي )بطهران وتنفذه وتموله مؤسسةالكوثر الايرانية

واوضح المهندس مصطفى محبوبة بان (صحن فاطمة ع) هو اضخم مشروع يتم انشاؤه بجوار مرقد الإمام علي ابن ابي طالب ع ضمن مشاريعها الاستراتيجية لتوسعة المرقد الشريف، وتتزامن أهمية هذا المشروع مع الزيادة المضطردة في أعداد الوافدين الى مرقد أمير المؤمنين ع عاما بعد عام وبخاصة مع الانفتاح الذي يشهده العراق بعد عقود من التضييق ومنع محبي اهل البيت من زيارة اضرحتهم المقدسة.

واشار ‏ ان المشروع بمساحة 61,000 متر مربع أي ما يعادل تقريبا أكثر من اربعة أضعاف الصحن الحالي، وهو جزء من مشروع التوسعة الكبير للعتبة العلوية المقدسة، ويتضمن المشروع 4 طوابق تحتوي على قاعات مغلقة كبيرة لإيواء الزائرين الذين يرغبون بأداء مراسم الزيارة والصلاة والدعاء.

كما يحتوي المشروع على ساحات خضراء واسعة

و على ‏مبانٍ كبيرة ومهمة مثل متحف الحرم ‏العلوي الذي ‏سيضم نفائس الخزانة العلوية، و مكتبة حديثة ‏وكبيرة تتسع لمليون كتاب مع خزانة لمخطوطات ‏العتبة، بالإضافة الى انشاء بنايات لأقسام العتبة العلوية المقدسة الادارية، و قاعات مخصصة لطلبة العلوم الدينية لإقامة حلقات الدروس الحوزوية

وبين السيد محبوبة ان المشروع يحوي أماكن للعبادة مع كامل الخدمات مع مطعم ‏للزائرين وآخر للمنتسبين مع مجاميع صحية كبيرة.‏

ويلحق بقسم العبادة والزيارة من الخلف المتحف الذي يتكون من ستة طوابق بمساحة أرضية تزيد على 3000 متر مربع للطابق الواحد، وسوف يحوي المتحف جميع مقتنيات العتبة الثمينة، كهدايا الملوك والرؤساء القديمة التي يعود تاريخها الى أكثر من 400 عام.

وخلال تجوال الوفد بين اقسام الصحن الشريف اطلع على واقع وفنون الزخرفة الاسلامية المستوحات من تاريخ مزار الامام علي (ع) ومن الفن الاسلامي بشكل عام حيث الزخرفة والرسوم والايات القرانية التي تزين الجدران ناهيك عن الاضاءة والثريات العملاقة بالاضافة الى السلالم الحديثة التي تقل الزائرين وتسهل حركتهم .كما التقى اعضاء الوفد بالمؤرخ الاستاذ عبدالهادي الابراهيمي الذي اشاد باهمية صحن السيدة فاطمة للزائرين وبكونه تحفة معمارية وانجاز يحسب لمؤسسة الكوثر الايرانية شاكرا تبرعات الشعب الايراني في دعم المشروع ومافيه من اجر وثواب ،كما شكر العتبة العلوية التي سهلت عمل الشركة المنفذة .

من جهته فان وفد اتحاد الاذاعات والنلفزيونات العراقية الذي ترأسه مدير مركز الاتحاد للبحوث والدراسات السيد محمود الهاشمي وسكرتير الاتحاد الاستاذ محمد علي الزهيري فقد عبروا عن شكرهم وتقديرهم للسادة ادارة العتبة العلوية الشريفة وبالاخص عضو مجلس الادارة الاستاذ احمد القريشي والى قسم الاعلام وقسم العلاقات

لما قدموه من خدمات وتسهيلات للوفد وشرح تفصيلي عن واقع العمل بالصحن الشريف وللسيد المهندس المقيم مصطفى محبوبة وللكوادر الاعلامية التي رافقت سفر الوفد الى محافظة النجف الاشرف ..

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