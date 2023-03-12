كيف نقرأ عودة العلاقة بين ايران والسعودية؟

محمود الهاشمي ||

1-ان هذه (العلاقة )فرضتها التحولات الدولية

-تراجع النفوذ الاميركي العالمي

-وقائع وتداعيات الحرب الاوكرانية الروسية

-بداية

-تصاعد الخصومة بين الحزب الجمهوري والديمقراطي في امريكا .

-العودة الى تصريح الرئيس الاميركي السابق (لم يعد الشرق الاوسط من اولوياتنا )و(لسنا بحاجة لمصادر الطاقة بالخليج .

2-بداية التوازن الدولي بالعالم .

3-صعود الصين كقوة قطبية عالمية .

4-ثقة العالم بالصين كدولة راعية لمصالح الشعوب .

5-التيقن بان ايران (واقع حال)قوة اقتصادية وامنية وسياسية وعلمية بالمنطقة تملك الكثير من مصادر التأثير

6-بداية الهزال الاسرائيلي .

7-فشل مشروع التطبيع بكل اشكاله .

8-المرة الاولى التي فيها تذهب السعودية الى صناعة علاقاتها بعيدا عن الهيمنة الاميركية .

9-اعلان امريكا بانها تتابع ملف قمم السعودية الثلاث مع الصين وكذلك علمها بتقارير عودة العلاقة بين ايران والسعودية

يعني انها فقدت سيطرتها على هذه المنطقة

وتركتها للصين .

10-تراجع امريكا من الضغط على السعودية

ناتج من خشيتها ان تذهب الى جفوة اكبر .

11هناك مزاج عام لدى شعبي البلدين السعودية وايران لتقبل عودة العلاقة .

12-بقيت ايران تتعامل بروية مع الملف السعودي ولم تستفزهم .

13-منح ايران والسعودية شرف رعاية عودة العلاقة بينهما تحد كبير لاميركا خاصة وان ملف الخلاف بين الصين وامريكا على اوجه .

14-سيكون للسعودية وايران الدور الاكبر في التأثير على قرارات المنطقة .

15-سيتحول العراق الى ممر سالك من ايران الى السعودية لنقل البضاعة الايرانية (الرصينة والرخيصة ).

16-سيسود المنطقة هدوء عام لان امريكا استطاعت ان تؤسس لخلاف طائفي بالمنطقة .

17-سيستطيع سكان مناطق شرق المملكة الشعور بنوع من الاطمئنان في بلدهم .

18-سيخف الضغط الاعلامي (الطائفي)

بالمنطقة .

19-ستتنفس المعارضة البحرين شيأ وستكون عودة العلاقة بين المملكة وايران واحدة من الحلول للاشكاليات مع حكوماتهم .

20-ستؤثر عودة العلاقة بين (ايران والسعودية )على الواقع في لبنان وسوريا والعراق واليمن .

21-ستستفيد السعودية من وقوف ايران الى جانبها باضعاف دور الامارات في مساحات سياسية واقتصادية كبيرة .

22-ستكون امام السعودية فرص في التأثير بالملف الفلسطيني عبر التنسيق مع ايران .

23-اذا احتاجت اميركا الى تفاهمات مع ايران في ملفات (خاصة ) بالشرق الاوسط

فان السعودية وسيط (جيد ).

24-البيان الصادر عن الصين وايران والسعودية حمل اشارات لتفاهمات كبيرة

وغير (مقلقة) مثل (الروابط الاخوية )

و(حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية )

25-اختيار ايران لشخصية (امنية )الجنرال علي شمخاني (امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني )ممثلا لقائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي فيه مدلول كبير

لان الملف الامتي هو (المقلق)للسعودية

وكذلك فيه رسالة ان المفاوض (عربي)ويتكلم العربية بطلاقة وهو موضع ثقة الامة الايرانية به .

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