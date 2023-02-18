التقارير

قلعة الرئيس تتهاوى.. الحلبوسي بلا سند سياسي بعد الانشقاق الخامس


تواصل الخلافات السياسية داخل تحالف السيادة الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتهاوي بعد صراعات المصالح الشخصية والصراعات داخل البيت السني فضلا عن السبب الرئيسي الحلبوسي بقرارات المكون دون العودة الى شركائه.

الخلافات هذه المرة بدأت بهدم جدار قلعة حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي حيث شهدت الساعات الماضية انشقاق أربعة نواب جدد من التحالف لملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار.

وأعلن نواب في البرلمان يوسف السبعاوي وفلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي، أمس الجمعة، انشقاقهم عن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.

وذكر بيان لحملة التصحيح في الانبار أن "عددا من اعضاء مجلس النواب بدورته الخامسة أعلنوا عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية، ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار".

وتابع البيان: "كما يعلن الموقعون عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم، على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم".

وأعلن النائب هيبت الحلبوسي والمقرب من رئيس مجلس النواب، السبت، قرب انتهاء تحالف السيادة النيابي نتيجة ما اسماه بعدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان " تحالف السيادة قريب من النهاية بعد عام على تشكيله؛ نتيجة عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية".

وأشار النائب الحلبوسي الذي يشغل منصب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، ان " حزب تقدم الذي كان يملك قرابة (37) مقعدًا وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون (14) مقعدًا، حرصًا على وحدة الصف وإيمانًا بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة .

وأكد الحلبوسي أن " الأسباب التي تفف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هو تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب، أو في المحافظات التي نمثلها".

وتتجدد الخلافات داخل تحالف تقدم على رئاسة ممثليه في عدد من المحافظات بينها ديالى، واخفاق القيادات في العاصمة بغداد على احتوائها رغم مساعيها المتكررة بهذا الاتجاه، بحسب مصادر مطلعة.

وتقول المصادر لـ/المعلومة/، ان "تحالف تقدم لم يتمكن من حسم ملف رئيسه في محافظة ديالى منذ انشقاق النائب رعد الدهلكي".

ويضيف، ان" انسحاب النائب رعد الدهلكي من رئاسة تحالف السيادة في ديالى قبل اسابيع شكل ضربة قوية للتحالف لانها كشفت عن حجم الخلافات الداخلية وتهديدها بانشقاقات كبيرة في اكبر تحالف سياسي سني في المحافظة".

ويشير الى، انه "رغم مرور اسابيع على قرار الدهلكي بالانسحاب من السيادة فشل الاخير في اختيار بديل عنه في رئاسة التحالف على مستوى ديالى بسبب الخلافات المتعددة بين اقطاب التي ستمنع في الامد القريب اي قرار بهذا الاتجاه".

ويؤكد، ان "اجتماعات السيادة معلقة منذ اشهر عدة في مؤشر اخر على استمرار الخلافات واخفاق القيادات في بغداد على احتوائها رغم مساعيها المتكررة بهذا الاتجاه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قلعة الرئيس تتهاوى.. الحلبوسي بلا سند سياسي بعد الانشقاق الخامس
حرب أوكرانيا في ميزان الربح والخسارة..!
روسيا وأوكرانيا والمساقة صفر في اوكرانيا..!
صحفيين: تفجير خطوط الغاز الروسية بفعل امريكي مباشر
" ظاهرة المد والجزر -وأكذوبة بناء سد شط العرب"
الأمريكان وخسارة الرهان..ما نواياهم  بعد الأن!!
"المناطيد".. سلاح روسيا الجديد في أوكرانيا وصحف عالمية تعلق
بعد "الزلزال المدمر".. تسهيلات للمتضررين لدخول ألمانيا
الصين وإيران تثبيت إشارات الطريق الطويلة بينهما من طهران إلى بكين
معركة "المحتوى الهابط".. حملة تطارد "السموم الالكترونية" وأسماء شهيرة خلف القضبان
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك