التقارير

أمريكا تبتز العراق بالبنك الفدرالي.. ومقدرات البلد تحت سطوة واشنطن


تستمر الضغوط الامريكية على العراق في العديد من الملفات التي استخدمتها في الفترة السابقة لتمرير سياستها التي تبنى على أساس مصالحها الخاصة فحسب، ومنها ازمة الدولار الأخيرة التي أظهرت سيطرة البنك الفدرالي على أموال العراق والتحكم بها.

يبدو ان البلد لن يحصل على استقلاله المالي ما لم يسعى للخروج من سطوة البنك الفدرالي الامريكي على أمواله التي تحتاج الى عزم من الحكومة فضلا عن التأييد النيابي الذي يحتاج الى وقفة تاريخية لتغيير هذه السياسة.

*سعي حكومة وبرلماني

من جانبه يقول القيادي في تحالف الفتح علي حسين في تصريح لـ/ المعلومة /، إن "تغيير سياسة وزارة النفط عبر ارسال الأموال الى البنك المركزي العراقي بدلا من ارسالها الى البنك الفدرالي سيجنب البلد الضغوطات المستمرة من الفدرالي". 

ويضيف، ان "خطوة الخروج من سطوة الفدرالي على العراق تبدأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرا الى ان "تأييد البرلمان والتصويت على القرار سيكون له دورا كبيرا في تخليص البلد من العديد من الأوراق التي تضغط بها أمريكا عبر الفدرالي".

واستطرد قائلا ان "الحكومة في طور بناء سياسة متوازنة مع جميع الدول ومن الصعب التخمين في اتخاذ مثل هكذا قرارات بالنظر الى الازمات التي تحتاج الى حلول قبل التواجه الى أي خطوة جديدة".

*التخلص من الهيمنة الامريكية

الى ذلك يقول عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "أمريكا استخدمت إجراءات البنك الفدرالي في فرض مصالحها الخاصة على العراق"، مشيرا الى ان "واشنطن اتخذت من اتفاقية تصدير النفط الى الأردن عبر أنبوب بصرة ـ عقبة احد شروط حل ازمة الدولار".

ويضيف، ان "إجراءات البنك المركزي العراقي كانت ضعيفة جدا وهذا ما ساعد أمريكا بان تستمر في هيمنتها على العراق في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "العراق ليس ضد مد انابيبه لكن القرار يجب ان يكون مركزيا ولمصلحة البلد بالدرجة الأولى". 

ويتابع الحياني حديثه، ان "واشنطن استخدمت ملف الدولار كورقة ضغطا بعد فشل العديد من الأوراق التي دفعت بها في الفترة السابقة"، مؤكدا ان "أمريكا كانت وما زالت تحارب العراق في العديد من الأوراق الاقتصادية و الأمنية والسياسية في تمرير مصالحها".

*ابتزاز العراق

وفي غضون ذلك يتهم زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان "الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الابتزاز ضد حكومة السوداني، مبينا ان قرارات البنك الفدرالي الأميركي ممنهجة ومدروسة للسيطرة على العراق.

 ويردف، ان "العراق عليه التوجه لبيع النفط الى الهند والصين وغير دول من اجل الحصول على الدولار بشكل عاجل ودون الدخول في ازمة كما يجري حاليا".

 ويضيف، ان "ارتفاع أسعار الدولار وقرارات "البنك الفيدرالي الاميركي" لم تكن صدفة ويمكن ان تكون عناصر ضغط ضد الحكومة".

من الوضح ان أمريكا تستمر باتخاذها من البنك الفدرالي وسيلة ضغط على العراق من اجل تمرير مصالحها أو عرقلة الحركة المالية التي تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي أو رهن مقدرات البلد بالقوة مالم تحرر أموال البلد من سجن الفدرالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علاقات مشبوهة ومبالغ طائلة.. "المحتوى الهابط" سوقه الكاظمي ويحاربه السوداني
أمريكا تبتز العراق بالبنك الفدرالي.. ومقدرات البلد تحت سطوة واشنطن
مصير زيلينسكي: حارس البوابة الشرقية للاتحاد الاوربي .
زلزال سوريا وتركيا.. والتجزئة الإنسانية!!
تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" في العراق؟
اعداد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تواصل الارتفاع
شارع الموت بين الكمالية – حي النصر
خبير اقتصادي شهير يتوقع اختفاء الدولار... ويحدد دور دولة عربية في ذلك
زلزال تركيا وسوريا..فاجعة إنسانية واقتصادية
إركليهم ، فاقدارهم يركلون..واقدارنا القوة الضاربة…
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك