ملايين العراقيين يحتفون بأبطال الخليج في كل أنحاء البلاد..  

عادل الجبوري ||

تجمع آلاف العراقيين مساء الجمعة في ساحة "عباس بن فرناس" قرب مطار بغداد الدولي، وفي ساحة الاحتفالات الكبرى داخل المنطقة الخضراء، احتفاءً بالمنتخب الوطني لكرة القدم بعد عودته من البصرة الى العاصمة بغداد، بعدما أحرز بطولة "خليجي 25"، بفوزه على نظيره المنتخب العماني بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري على أرض ملعب "جذع النخلة" بالمدينة الرياضية في البصرة.

وتخللت مراسم الاستقبال الشعبي للمنتخب الوطني العراقي، عدة فعاليات ترحيبية، واتسمت أجواء الاستقبال بالحماس والتفاعل الجماهيري الواسع مع لاعبي الفريق، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين الحكوميين، كوزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعدد من أعضاء الاتحاد، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

و شهد اليوم السبت مراسم استقبال رسمية برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء وعدد من كبار الشخصيات السياسية والحكومية.

وكان السوداني قد أشاد بالأداء البطولي المشرف للاعبي المنتخب في كل المباريات التي خاضوها بالبطولة، وفي الوقت نفسه الذي اثنى على الجهود الكبيرة للكادر التدريبي، ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ومحافظة البصرة ومختلف المؤسسات، وللأجهزة الخدمية والأمنية، التي كان لها دور في انجاح البطولة واخراجها بالصورة المبهرة التي ظهرت بها.

وكان المنتخب العراقي قد أحرز المركز الأول في مجموعته المكونة من عمان والسعودية واليمن، بعدما حقق فوزين على كل من المنتخبين السعودي واليمني، فيما تعادل مع المنتخب العماني، ليقابل المنتخب القطري في الدور نصف النهائي، ويحقق عليه الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم خاض النهائي مع المنتخب العماني.

وبحصول العراق على كأس بطولة خليجي 25 في البصرة، يكون قد أحرز الكأس أربع مرات، في الاعوام 1979، و1984، و1988 و2023، علمًا أن اخر انجاز رياضي له كان في عام 2007 بإحرازه كأس أمم آسيا، بعد فوزه على المنتخب السعودي حينذاك بهدف دون رد، وقبل ذلك كان المنتخب العراقي قد وصل لأول مرة في تاريخه الى بطولة كأس العالم في المكسيك عام 1986.

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