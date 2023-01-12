التقارير

قراءة اولية لزيارة السيد السوداني لالمانيا


د.عدنان السراج ||

 

ارى ان اوليات العراق في هذه المرحلة تتطلب التعاون المثمر في مجال الطاقة والكهرباء لذا اعتقد انه سيطرح العراق  خطة عملية للتعاون بين البلدين في مجالات عدة مبنية على اساس قدرة العراق لتأمين الاحتياجات الالمانية من النفط وتوفير  فرص استثمار كبيرة أمام الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار بمشاريع الغاز المصاحب والبتروكيماويات.بالمقابل السوداني سيركز  على ملف الكهرباء واطر التعاون مع شركة سيمنز العملاقة، وهناك نية لايجاد صيغة طويلة الأمد لصيانة وتأهيل المحطات الكهربائية.وتوسيع التعاون لعقد اتفاقات لمشاريع توليد الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية، وحركة الرياح).

وارى  ان السيد السوداني سوف يطرح على الالمان الاستفادة من خبرتهم في القطاع المالي لتطوير قدرات العراق في هذا القطاع الذي يندرج ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي للاقتصاد العراقي

وسوف يبادر الوفد العراقي لطرح التعاون في مجال التدريب المهني وتطوير قدرات الموارد البشرية العراقية ورفع كفاءات الشباب في مجالات متعددة ويكون هذا ضمن مبادرة عاقد ان  حكومة السوداني تعمل على صياغتها واطلاقها قريبا

وفي حديث للسيد السوداني لصحيفة المانية طرح امكانية ان يشارك العراق بشركاته (الخاص والعام )لتكون شريكة للشركات الالمانية في المشاريع المرتقبة في العراق ولهذا الغرض هناك وفد من رجال الأعمال العراقيين يرافق الوفد الحكومي بهذه الزيارة.

ضم الوفد العراقي المرافق للسيد رئيس الوزراء  بهذه الزيارة، وزير الخارجية، وزير الصناعة، وزير الكهرباء، وزيرة الهجرة، رئيس هيأة الاستثمار، المستشار الاقتصادي، ومستشار شؤون الطاقة.

 

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