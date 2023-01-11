ملفات مغمسة بالدهن الحر.. خفايا اقالة رئيس هيئة التقاعد

رئيس هيئة التقاعد الوطنية المقال اياد الجبوري

تحدثت وكالة "المعلومة" في تقرير لها عن الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى اقالة رئيس هيئة التقاعد الوطنية اياد الجبوري وتكليف آخر بدلا عنه وذلك في اطار سلسلة من التغييرات التي تجريها الحكومة ضمن جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.

ويكشف عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي عن ان "اقالة رئيس هيئة التقاعد الوطنية اياد الجبوري جاء على غرار تقارير هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية التي اثبتت بالدليل القاطع حقيقية الفساد المالي والإداري ".

وبشأن ابرز تلك الملفات، يوضح البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، أن "من بين ملفات الفساد قيام الهيئة بشمول العديد بالراتب التقاعدي خارج السياقات القانونية، كما شملت العديد من دوائر التقاعد في المحافظات"، مشيرا الى أن "هيئة التقاعد مارست مساومات بشأن التوقيفات التقاعدية حتى وصلت اكثر من النصف، فضلا عن مسالة الحذف والاستحداث".

وسرعان ما ظهرت خفايا جديدة بشأن اقالة رئيس هيئة التقاعد، اذ أفادت مصادر بان اقالة رئيس هيئة التقاعد مثلت "ضربة قاسية" لرئيس البرلمان.

ويقول المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أهم مصادر تمويل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الجهات الداخلية تتبلور بجهتين مهمتين"، مبينا أن "المصدر الأول يتمثل برئيس هيئة التقاعد العامة، والذي تمت اقالته مؤخراً من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وبحسب المصدر، فان "قرار اقالة رئيس هيئة التقاعد مثل ضربة قاسية لرئيس البرلمان على اعتبار انه تم قطع احد الروافد المالية المهمة لثروة الحلبوسي"، مؤكدا أن "المصدر الاخر الذي يعتمد عليه الحلبوسي كتمويل داخل العراق يتمثل بالاستحواذ والسيطرة على أموال صندوق اعمار المحافظات المحررة".

تلك المعلومات أكدها السياسي العراقي إبراهيم السراج، مبينا أن "هذه الهيئة تعتبر مصدراً ثابتاً من مصادر ثروة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مشيراً الى أن "قرار اقالة رئيس هيئة التقاعد هي من صلاحيات رئيس الوزراء ووفق البرنامج الحكومي الذي تركز على محاربة الفساد وإقالة الشخصيات غير الكفوءة وغير النزيهة".

ويشير السراج الى ان "هيئة التقاعد العامة تعد منفذاً مكسباً، والذي يضم أكثر من أربعة ملايين متقاعد"، لافتاً الى انها "باباً من أبواب الفساد".

واصدر رئيس السوداني، امرا بانهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد محمود هادي الجبوري وتكليف ماهر حسين رشيد بدلا عنه.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه".

ووجه السوداني، بحسب البيان، الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً. وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم".