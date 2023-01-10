ايدولوجيا المقاولين.. رخص الأرواح مقابل الارباح..!

رواء الجبوري ||

الضمير هي كلمة ترددت دائما في كمصطلح في قواعد اللغة العربية وكما علمناه ويأتي بحالات عدة وغائب منفصل ومتصل ومستتر .أما في الواقع إلآني .فقد أصبحت الضمائر غائبة في مجتمعنا للاسف من قبل تجار المال.والمستثمرين والمقاولين على حساب أرواح المواطنين والناس.لكسب أموال طائلة ممزوجة بأرواح الأبرياء الذين لاعلم لهم ولاذنب.في الأمر ولاحتى استفادة .ومنها سقوط المباني في العراق اذا أصبحت ظاهرة متكررة اذ هناك .سؤال يطرح ويناقش في كل مجلس أو مقام يكون احد أطرافه مهندس مدني أو معماري .!!؟وهو لماذا اصبحت المباني الحديثة تتساقط باستمرار إذ لم نكن نسمع بهذا من قبل .كأنهيار مبنى المختبر المركزي في بغداد ساحة الواثق وغيرها العديد من المباني التي لم يتطرق إليها الإعلام .بسبب تستر الجهات المسؤولة عنها.كي لاتصبح مسألة رأي عام.ويتدخل القانون في معالجة الحالة .

إذ هناك من يطرح من العوام أو من أصحاب تخصصات أخري السؤال بصيغ مختلفة فرضتها حوادث معينه كسقوط مبني أو مشاهده مبني سيئ الشكل والحالة .

فما هي الإجابة العلمية الدقيقة لكل التساؤلات المتعلقة بانهيار المباني ومسبباتها ؟؟؟ إذ هي أخطاء تصاميم معمارية أو عدم انشاء أساسات رصينة وقوية وعدم التقيد بالمواصفات والمخططات أثناء التنفيذ أو التنفيذبصورةمخالفة .واستخدام مواد سيئة لا تصلح ولاتتوافق مع المواصفات. إذ أن فقدان الالتزام بالكود والإلمام بالمواصفات والمواد والمخططات التنفيذية كل هذا بالإضافة لعدم العناية بضبط ورقابه الجودة أثناء التنفيذ مسببات قد تودي لمشاكل للمبني أو انهياره مستقبلا وايضا استخدام مواد سيئة لا تصلح ولا تتوافق مع المواصفات وان معظم المهندسين يكتفون بالمعاينة الظاهرية للمواد دون عمل الفحوصات المختبريه لهذه المواد وهنا يجب الاهتمام بصوره اكبر للمواد التي تدخل في الخرسانة مثل الماء والرمل والحصى وحديد التسليح والإسمنت والإضافات

حديد التسليح يجب أن يستخدم وفقا لما ورد بالمخططات وإن لزم التعديل فيتوجب عمل الحسابات التصميمية الدقيقة له وايضا من الأسباب الجوهرية . هي "هناك مشكلة في غياب السيطرة النوعية على معامل تجهيز الخرسانة وتجهيز مواد البناء وضعف الجانب الفني والخبرات وقلة الدورات والتوعية الهندسية من قبل نقابة المهندسين بإتجاه كوادر المكاتب الاستشارية والزامهم بتقديم عقود حقيقية لكوادرهم الى جانب عدم تفعيل القوانين التي تصنف عمل المكاتب الاستشارية ومتابعتها والتي تحدد الأجور الاستشارية وتحديد المعتمدة منها فالكثير من المكاتب لها اجازة إشراف ولكنها تعد تصاميم انشائية والمعد غالبا ما يكون غير انشائي"..وعليه يجب تفعيل الدور الرقابي من الجهات المختصة لحماية وسلامة الأرواح.وايقاف حالة المساومة بالارواح.كفانا استهزاء واسترخاص.ونطبق قول المثل الشعبي المعروف.(خلوها بالمال ولابالعيال).

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