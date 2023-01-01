بين المونديال والكرسيمس.. الحلبوسي يدخل "غينيس السفرات" بين الدوحة ودبي

يستمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في رحلاته الترفيهة ضاربا بعرض الحائط جميع ازمات العراق وشعبه وسط تجميد تام لعمل البرلمان ليسجل الرقم القياسي بعدد السفرات خلال شهر واحد بواقع 3 رحلات

وذكر مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ/المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر الى مدينة دبي بدولة الامارات من اجل احياء اعياد الميلاد في دبي بصحبة عائلته".

واضاف المصدر، ان "السفرة تعد الثالثة بعد رحلتين احداهما الى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم والاخرى الى العاصمة الاردنية عمان من اجل لقاء عائلته المقيمة في الاردن".

وتاتي تلك الزيارات بالتزامن مع ترقب الشعب وصول موازنة العام المقبل، فضلا عن توقف تام لمجلس النواب والتخبط في ادارة الازمات السياسية وتصريحات طائفية من قبل الحلبوسي، بخلاف رئيسي الجمهورية والوزراء حيث شاركا في عدة فعاليات شعبية ودينية خلال اليومين الماضيين.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي كشف في وقت سابق، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشراء طائرتين خاصتين من اجل استخدمهما في تنقله الشخصي.

وقال السراي في حوار متلفز ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين موديل العام الجاري من اجل تنقله الشخصي وهما ملك له"، مبينا ان "الطائرتين جاثمتين على ارض مطار اربيل والثانية في مطار بغداد ويتم استخدامها بشكل متكرر وعلى الحكومة فتح تحقيق بالتفاصيل والاستفسار عن تلك الأموال".

واشار السراي الى "ماضي الحلبوسي معروف وهو رجل بسيط فمن اين اتى بتلك الاموال الطائلة وعليه الاجابة كون الفساد في حقبته وصل الى قلعة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر".

في هذه الاثناء، يؤكد الناطق باسم حراك الانبار الشعبي ضاري الدليمي اتساع الحرك السني في الانبار والمحافظات المحررة ضد سياسات رئيس مجلس النواب الحلبوسي جعلته في دائرة سياسية ضيقة، متوقعا ان يتم عقد مؤتمر عام للمعارضين للحلبوسي التفردية خلال مدة قصيرة.

وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة /، إن "حراك الانبار الشعبي وهو جزء من تحالف الانبار المعارض للحلبوسي الذي بدأ ومنذ مدة بعقد لقاءات واتصالات مع شخصيات وتجمعات سياسية في المحافظات المحررة لاجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتحييده من استغلال منصبة لنزعات شخصية"، مبينا أن "اتساع الحراك المعارض للحلبوسي جعلته في موقف حرج وبدائرة سياسية ضيقة" .

وأضاف ان "الحراك المعارض للحلبوسي بدأ بالاتساع في محافظة الانبار وامتد الى المحافظات المحررة"، متوقعا أن "يتم عقد مؤتمر عام للمعارضين لسياة الحلبوسي التفردية خلال مدة قصيرة"