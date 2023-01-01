التقارير

بين المونديال والكرسيمس.. الحلبوسي يدخل "غينيس السفرات" بين الدوحة ودبي


يستمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في رحلاته الترفيهة ضاربا بعرض الحائط جميع ازمات العراق وشعبه وسط تجميد تام لعمل البرلمان ليسجل الرقم القياسي بعدد السفرات خلال شهر واحد بواقع 3 رحلات

 وذكر مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ/المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر الى مدينة دبي بدولة الامارات من اجل احياء اعياد الميلاد في دبي بصحبة عائلته".

 واضاف المصدر، ان "السفرة تعد الثالثة بعد رحلتين احداهما الى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم والاخرى الى العاصمة الاردنية عمان من اجل لقاء عائلته المقيمة في الاردن".

وتاتي تلك الزيارات بالتزامن مع ترقب الشعب وصول موازنة العام المقبل، فضلا عن توقف تام لمجلس النواب والتخبط في ادارة الازمات السياسية وتصريحات طائفية من قبل الحلبوسي، بخلاف رئيسي الجمهورية والوزراء حيث شاركا في عدة فعاليات شعبية ودينية خلال اليومين الماضيين.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي كشف في وقت سابق، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشراء طائرتين خاصتين من اجل استخدمهما في تنقله الشخصي. 

 وقال السراي في حوار متلفز  ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين موديل العام الجاري من اجل تنقله الشخصي وهما ملك له"، مبينا ان "الطائرتين جاثمتين على  ارض مطار اربيل والثانية في مطار بغداد ويتم استخدامها بشكل متكرر وعلى الحكومة فتح تحقيق بالتفاصيل والاستفسار عن تلك الأموال". 

 واشار السراي الى "ماضي الحلبوسي معروف وهو رجل بسيط فمن اين اتى بتلك الاموال الطائلة وعليه الاجابة كون الفساد في حقبته وصل الى قلعة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر".

في هذه الاثناء، يؤكد الناطق باسم حراك الانبار الشعبي ضاري الدليمي اتساع الحرك السني في الانبار والمحافظات المحررة ضد سياسات رئيس مجلس النواب الحلبوسي جعلته في دائرة سياسية ضيقة، متوقعا ان يتم عقد مؤتمر عام للمعارضين للحلبوسي التفردية خلال مدة قصيرة. 

وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة /، إن "حراك الانبار الشعبي وهو جزء من تحالف الانبار المعارض للحلبوسي الذي بدأ ومنذ مدة بعقد لقاءات واتصالات مع شخصيات وتجمعات سياسية في المحافظات المحررة لاجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتحييده من استغلال منصبة لنزعات شخصية"، مبينا أن "اتساع الحراك المعارض للحلبوسي جعلته في موقف حرج وبدائرة سياسية ضيقة" .  

وأضاف ان "الحراك المعارض للحلبوسي بدأ بالاتساع في محافظة الانبار وامتد الى المحافظات المحررة"، متوقعا أن "يتم عقد مؤتمر عام للمعارضين لسياة الحلبوسي التفردية خلال مدة قصيرة"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين المونديال والكرسيمس.. الحلبوسي يدخل "غينيس السفرات" بين الدوحة ودبي
قراءتنا المتصلة في المتغيرات الإستراتيجية العالمية إلى العام الجديد2023
أصابع الاتهام تصوب نحو حكومة الكاظمي.. كيف تورطت بحرائق المطار وسرقة القرن؟
كيف ستكون نهاية الحرب الأميركية على روسيا بعدما ورَّطتها في أوكرانيا؟
من يدفع ثمن الصراع الأميركي الروسي الصيني؟!
بعد عام الحرب في اوكرانيا: حروب امريكا ساهمت في تعزيز نفوذ روسيا 
على قيد الأمل منذ 47 عاماً..الإيزيديون يتنفسون "الإنصاف" بعد طول "عقاب"
بعد 47 عاما؛ الأيزيديون يتملكون ارضهم..!
بعد خضوع لـ77 عام هل تستيقظ ألمانيا أَم سيستمِر ركوعها أمام أميركا؟!
فتن باريس من الماضي الاستعماري إلى الحاضر التآمري!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك