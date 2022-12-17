كيف استطاعت (دولة قطر )ان تقيم مونديال كأس العالم على ارضها ؟!

محمود الهاشمي ||

قطر دولة صغيرة جدا في مساحتها التي لاتتعدى ال(11)الف كيلو متر مربع اي (ربع مساحة محافظة البصرة )وتتكون أراضيها من سطح صخري منبسط وهضاب وتلال كلسية وهي شبه جزيرة وليس لها حدود برية سوى مع السعودية بطول (60)كم فقط .

عدد نفوس قطر (300)الف مواطن وعدد النساء يساوي عدد الرجال ،بمعنى عدد الذكور فقط (150) الف واذا خذفنا الاطفال والشيوخ فلن يبقى سوى (25) الف فاعلين .

المهم انك تملك الثقة بانك قادر ان تفعل

وان تجلب الى ارضك الالاف حيث بلغ عدد الحضور في مباريات دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع.!

فكيف استطاعت هذه الارض الصغيرة في مساحتها وعدد سكانها ان تستقبل هذه الاعداد من شتى بقاع الارض؟

لايفوتنا ان نذكر ان هناك مليون ونصف المليون اجنبي بعيشون على ارض قطر ايضا .

لم يكن الطريق سالكا لقطر ان تقيم المونديال على ارضها ،فقد واجهت تحديات كثيرة ،حيث شهدت التحضيرات للمونديال

خلاف قطر مع مجلس التعاون الخليجي وماكان من حصار اقتصادي وسياسي فقبلت قطر التحدي واستطاعت ان ترابط وتستفيد من علاقاتها مع تركيا وايران في انشاء البنى التحتية ،وكذلك من قناة الجزيرة في مهاجمة خصومها لدرجة ان السعودية اشتكت من (الجزيرة )قبل ان تشتكي من حكومة قطر .!

رغم صغر مساحتها وقلة عدد نفوس شعبها مازالت قطر ترفض (التطبيع )مع الصهاينة ومازالت وسائل اعلامها تهاجم (التطبيع )

فيما اكثر علما بيع في قطر اثناء مجريات المونديال هو (العلم الفلسطيني )!

كان (العروبة )والعرب ورمزية فلسطين وشعبها وانتصارات الفرق العربية والاسلامية حاضرة سواء على السنة المعلقين او حركة المشاهد اثناء النقل المباشر .

لاشك ان (السعودية )ازعجها مهرجان (المونديال )والنجاح الذي تحقق وهي ترى في نفسها الدولة (الام ) والراعية لمجلس التعاون الخليجي .

نحن نعلم بكل الاحوال لو ارادة امبركا ان لاينعقد هذا المونديال في قطر لفعلت

ولكن (قطر )في حمايتها وقاعدة العديد الجوية (إياتا (هي. تضم القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية (و القوات الجوية الأمريكية (و سلاح الجو الملكي البريطاني تستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكيةومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأمريكية (

بكل الاحوال فان السياسة القطرية كانت ناجحة واستطاعت ان تناور وتحاور وتهاجم وان تتخذ القرار الصحيح ،واذا سأل احدنا ان هذه الدولة (غنية )بثرواتها من النفط والغاز فنقول ان قطر بالكاد تصدر (مليون )برميل يوميا وتصدر سنوياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن. فيما تصدر السعودية (11) مليون برميل يوميا .

اذن هو تفكير وتدبيرومن حق العالم ان يسأل :-كيف استطاعت هذه الدولة الصغيرة ان تكون بحجم العالم .!

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