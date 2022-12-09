محاولة الانقلاب الفاشلة في المانيا..من هم ‎مواطنو الرايخ ؟

محمد صادق الحسيني ||

تراقب المخابرات الألمانية جماعة «مواطني الرايخ» منذ عام 2016، وتعتبر أنهم يشكلون تهديداً على أمن الدولة بسبب عدم اعترافهم بألمانيا الحالية وبمؤسساتها. وتعد المخابرات قرابة 21 ألف شخص في أنحاء ألمانيا من المنتمين لـ«مواطني الرايخ»

وتصنف قرابة الألف منهم أنهم من الشديدي التطرف والذين يشكلون خطراً.. ويرفض مواطنو الرايخ أن يحملوا الجوازات الألمانية، ولديهم بطاقات هوية خاصة بهم مطبوع عليها «جماعة الرايخ».

يرفضون دفع الضرائب أو أن يأتمروا بالشرطة والمؤسسات العامة. وهم غالبا ما يغرقون المسؤولين برسائل تهديد

هم يؤمنون بأنّ الجمهورية الألمانية بحدودها التي تشكّلت بعد انفراط الرايخ الثالث(الإمبراطورية الألمانية) على عهد هتلر، غير شرعية وبالتالي غير موجودة.

يؤمنون بدولة الرايخ بحدودها السابقة.

وهناك جماعات متعددة بداخلها تأسست 1985 على يد فولفغانغ إيبل الذي كان يسمي نفسه «مستشار الرايخ الألماني»

عالم ينهار

عالم ينهض

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