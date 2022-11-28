من سيحكم أمريكا في عام 2024..والصراع بدأ من الآن؟!

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كاظم الطائي || السؤال المطروح هو: هل سيحكم أمريكا المجنون ام الفاقد للعقل..؟ وكما يعلم الجميع أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد رشح الى الانتخابات في 2024.. كذلك جو بايدن. انتقلت السلطة في امريكا عام 2020 من الرئيس الامركي دونالد ترامب والذي عُرف عنه ب صاحب الملاهي الليلية وصاحب شركات المصارعة الاستعراضية.. وغيرها من الامور التي لا يستحسن ذكرها- وبعد ان حكم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة فريدة من نوعها.. مما أدى الى الابتعاد عن العلاقات الخارجية مع دول اوروبا وأخذ يبحث عن مصالح الأمريكيين في الداخل كما كان يسوق لنفسه.. كما انه خلق فجوة بين البيض والسود حتى اشتد بينهم العراك .. كان يُطلق عليه ب الرئيس المجنون. كان ينوي الرئيس الأمريكي عزل أمريكا وتغيير مسار علاقتها خصوصا مع الدول الأوربية-والذي كان يعتقد أن تلك الدول تشكل عبئاَ اضافيا على الولايات المتحدة الأمريكية.. وما أن انتقلت السلطة الى الرئيس الهرم جو بايدن حيث وهو في عمر الثمانين من عمره.. وأصبح العمر موضوعًا بشكل متزايد. اذن أمريكا التي عبر عنها البعض بأنها تعيش أكبر أزمة وعلى جميع الصعد.. بما في ذلك اختيار الحاكم الذي يفترض أن يحقق للشعب الرفاهية. الولايات المتحدة الأمريكية امام خيارين لا ثالث لهما- الرئيس المقبل هو أما بايدن او دونالد ترامب..؟ البيت الابيض ينتظر دخوله أحد العجوزين في عام 2024 .لذلك وددت أن أسلط الضوء على مثل هكذا موضوع أعتبره شخصياً مهم.. حيث يمكن من خلاله وضع إستراتيجية قد تخدم المصالح لبعض الدول.. بمعنى أن صورة أمريكا ألان تختلف عن ما كانت عليه في السابق.. وهي لا تختلف في وقتنا هذا عن من يحكمها.. أي أصبحت هرمه كما هو الحال مع بايد او ترامب..! رئيس يبلغ من العمر 78 أو 82 سنة؟ قد يكون هذا هو الخيار الذي يواجهه الأمريكيون في عام 2024 - هناك عدد من المخاطر المرتبطة بذلك-كما يقول بعض الخبراء المختصون في كبار السن. تغلب جو بايدن على دونالد ترامب في عام 2020. قد يكون بينهما مبارزة أخرى في عام 2024. الصورة مأخوذة من إحدى المناظرتين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. كما ظهر الزوجان ميلانيا ترامب وجيل بايدن على خشبة المسرح.. وهم كاطفال حضانه.. الرئيس الفعلي لأمريكا في ذات يوم- جاكي هل انت هنا؟ أين جاكي؟ صرخ جو بايدن في سبتمبر خلال مؤتمر بالبيت الأبيض- كان الرئيس يستهدف عضوة الكونغرس جاكي الورسكي. يبدو أنه نسي أنها ماتت في حادث مروري في الشهر السابق. لكن السؤال: هل يستطيع جو بايدن حكم البلاد وهو قد نسى الماضي والحاضر؟ وهل أيضا لديه القدرة على التحكم بوعية ام سيكتفي ب منادات (جاكي التي توفاه الله) أو أن ترامب قادم ليحكم أمريكا من جديد؟ وأذا كان كذلك كيف يتعطى الرئيس ترامب مع دول الشرق الأوسط والخليج.. والذي سبق أن تعامل بشكل مهين معهم. يبدو أنه قدر الولايات المتحدة الأمريكية أن يعيش شعبها وآخرون من الدول التي تعتبر أمريكا خيمة لها.. ان تعيش القلق والمجهول ينتظرهم. ومن الله التوفيق.