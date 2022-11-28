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الصراع السني يصل لمرحلة الكشف عن "دفاتر" فساد مليارية


 تتجه القوى السياسية السنية التصادم المبكر قبل الانتخابات المبكرة او المحلية بالتزامن مع التلويح بخروج ملفات فساد كبيرة شهدتها تلك المحافظات، في وقت يطرق معارضو رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بغداد لتخلص من بطشه في محافظة الانبار.

 ويؤكد مصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان "القوى السياسية السنية منقسمة الى ثلاثة اقسام احدها يتوعد الاخر بإظهار ملفات فساد كبرى احدها جناح العزم والذي يسيطر على محافظة صلاح  الدين واجزاء من ديا لتقديم ملفات ضد تحالف السيادة بالتزامن مع توجه حكومة محمد شياع السوداني لفتح ملفات الفساد".

 واضاف المصدر، ان "تحالف الانبار الموحد والذي يضم قيادات تبنت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سابقا هو ايضا يستعد للكشف عن ملفات فساد تخص اعمار محافظة الانبار بالتحديد، في وقت لوح تحالف الحلبوسي بتقديم ملفات مضادة في حال فتح اي ملف".

 واشار الى ان "الكشف عن جميع التهم والقضايا بشأن صفقات فساد تهدف الى التنافس المبكر على المقاعد المحلية والنيابية في الانتخابات المقبلة"، مرجحا" فتح ملفات قد تطيح بقيادات سياسية سنية بارزة خلال الايام المقبلة". 

من جانبه يشير  القيادي في تحالف الانبار طه عبد الغني في تصريح لـ/المعلومة/، الى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في بغداد بقيادات بارزة من تحالف الانبار المعارض وتعهد بحل جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة". 

 وأضاف عبد الغني، ان "الوفد ضم مجموعة كبيرة من قيادات البلد حيث تمت احاطة رئيس الوزراء بعدد من المشاكل التي تعاني منها الانبار في وقت استمع الى الحلول من قبله والتي سترتقي بواقع الخدمات والسياسية والأمنية". 

واشار الى ان "السوداني كان متجاوبا للغاية مع هموم اهالي الانبار وابلغ الوفد بان الحلول موجودة ضمن برنامجه الحكومي".

  الا ان القيادي الاخر عبد الوهاب البيلاوي في ذات التحالف قد اعلن عن تفاصيل اضافية بشأن الزيارة ، مبينا ان السوداني تعهد بانهاء سطوة الحزب الحاكم برئاسة محمد الحلبوسي على الانبار.

وقال البيلاوي في حوار ان "السوداني وجه بانهاء تأثير الحزب الحاكم على القوات الامنية ومنعها من التجاوب مع اية اوامر سياسية من اية جهة"، مبينا أن "رئيس الوزراء تعهد باعلان الخط الساخن والتواصل مع اهالي الانبار بشكل مباشر والتدخل بحال نقل او اضطهاد اي موظف من قبل حزب تقدم برئاسة محمد الحلوبسي كما يجري في السابق".

 وأشار البيلاوي الى ان "الامتعاض بدى واضحا على  رئيس الحكومة بشأن الاجراءات التعسفية ضد القيادات السياسية وشيوخ العشائر في الانبار مؤكدا عزمه اجراء اصلاحات".

وكان الشيخ علي الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار قد اعلن ، الخميس الماضي ، عن توجيه اتهامات وفق المادة 4 إرهاب لعضو مجلس محلي سابق في قضاء الكرمة بسبب انتقاده لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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