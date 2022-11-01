التقارير

الفساد يطفو في العراق.. حيتان الكاظمي تهرب وأربيل "ملاذها الآمن"


ما ان انتهت حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عقب التصويت على محمد شياع السوداني رئيسا جديدا للوزراء في العراق، اخذت صفقات الفساد تظهر واحدة تلو الأخرى بفضائح ضخمة لم يشهدها العراق، واخرها سرقة أموال امانات الضرائب العامة وشقيقتها الكمارك التي تم فتح التحقيق العاجل فيها من الجهات المختصة.

 وتشير مصادر ان اغلب أعضاء مكتب الكاظمي ومستشاريه مشرق عباس واخيه صباح مشتت قد توجهوا إلى شمال العراق وخارجه، تحسبا للمساءلة أو ظهور صفقات فساد أخرى، وبحسب قراءة في المشهد العام فأن الصفقات الفاسدة والعقود التي تمت بملايين الدولارات مررت عن طريق مكتب الكاظمي ومستشاريه ومن الممكن ظهور أخرى في الأيام القادمة.

وفي هذا الصدد يكشف مصدر مطلع، عن سرقات واتفاقيات وعقود بملايين الدولارات احد ابطالها المستشار السياسي لحكومة التصريف مشرق عباس والمستشار لشؤون الاعمار صباح مشتت. 

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لمراسل وكالة / المعلومة/، ان "سرقات مستشاري رئيس حكومة التصريف لا تقل شأنا عن سرقة القرن الخاصة بالضرائب وسرقة الدهر الخاصة بملف الكمارك". 

وأشار المصدر الى ان " مشرق عباس غادر الى أربيل حال استلام السوداني لرئاسة الوزراء ، داعيا الجهات القضائية الى اصدار منع سفر بحقه، مبينا ان ثروته تقدر بأكثر من مليارين دولار .

واكد المصدر ان " بقية مستشاري الكاظمي لا يقلون سوءا عن مستشاره السياسي،  فقد كان لشقيق الكاظمي صباح مشتت  الدور الكبير في الاستحواذ على أموال إعادة اعمار المدن المحرر وخاصة أموال محافظة الموصل والتي تقدر ب 800 مليون دينار تم تقاسمها مع عبد القادر دخيل مدير بلديات نينوى سابقا ، والمدعوم من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،موضحا ان " صباح مشتت غادر العراق قبيل استلام السوداني منصبه لرئاسة الوزراء بعدة أيام".

وعلى صعيد متصل يحمل تحالف الفتح، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ومستشاريه (البطانة) مسؤولية ملفات الفساد الكبيرة التي تم كشفها مؤخرا، فيما أكد ان رائحة فساد الحكومة السابقة وصلت الى الأمم المتحدة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، "اذا كان رب البيت لا يعلم بكل شيء يحصل في منزله، فهو من يتحمل مسؤولية ما يحصل في داره لاسيما اذا كانت هناك ملفات فساد سواء كان مالية".

وتابع القيادي في الفتح: "من يتحمل مسؤولية ملفات الفساد الكبيرة بالمرتبة الأولى هو الكاظمي اما بالمرتبة الثانية فهم مستشاريه ومن لديه صلة بهذا الامر سواء كان مدراء أو رؤساء اقسام".

وفي اول خطوة لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني هي زيارة إلى النزاهة العامة من أجل حثهم على كشف ملفات الفساد التي تفاقمت في ظل حكومة الكاظمي ومكتبه ومستشاريه، فهل سنرى صفات أخرى جديدة بحسب المعطيات و الخروقات التي مارسها مكتب الكاظمي ومستشاريه؟.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفساد يطفو في العراق.. حيتان الكاظمي تهرب وأربيل "ملاذها الآمن"
ثلاثة وزراء في ثلاث مصائب.. الكاظمي ينهي يومه الاخير بفضيحة القرن الثانية والثالثة قريبة
اولويات تصحيح المسارات تبدأ من محاربة الفساد
صباح الفقراء..وقفة مع التربية القرآنية
رائحة فساد "الثلة الناهبة" تخنق العراقيين.. المناطق المحررة على خطى سرقتي "القرن"
بعد سرقة القرن.. هل سنكون أمام فضيحة "الدهر"؟!
العراق: حكومة السيد السوداني فرص النجاح اكثر من فرص الفشل .لماذا ؟
الإستثمارات الأميركية في النازية وفي فتاوَىَ إبن تَيمِيَة..!
واقع الفقر في الدول العربية..
خطة بن سلمان، لما بعد بوتن! وما علاقة العراق بالأمر...!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك