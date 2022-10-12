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التطورات في علاقات واشنطن والرياض على خلفية قرار تخفيض انتاج النفط من قبل اوبك بلس

36 2022-10-12

فهد الجبوري ||

 

الولايات المتحدة تلغي اجتماعا مهما مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كان مخصصا لمناقشة الموقف ازاء ايران

سلط موقع ميدل ايست آي Middle  East Eye الضوء على الأزمة التي تمر بها العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية القرار الذي اتخذته دول منظمة اوبك بلس القاضي بتخفيض انتاج النفط بمقدار مليوني برميل الأمر الذي رأته واشنطن تواطأ بين السعودية وروسيا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة .

في تقريرها حول هذه القضية قالت MEE  أن ادارة بايدن ألغت اجتماعا بين الولايات المتحدة والسعودية كان قيد المراجعة سابقا .

والاجتماع الملغى له علاقة بمجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي  حول ايران ، والذي كان من المقرر ان يركز على منظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة .

ونقل عن موقع سيمافور الإخباري  بعض فقرات الرسالة التي وجهتها السفارة الامريكية في الرياض حيث جاء فيها هذا النص " سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض تقدم تحياتها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتود إبلاغ مجلس التعاون الخليجي أن مسؤولي الولايات المتحدة سوف لن يكون بمقدورهم المشاركة في اجتماع مجموعة العمل الذي كان مقررا من قبل بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حول منظومة الدفاع الجوي  والصاروخي المشتركة "

وجاء في تقرير MEE  أن إلغاء الاجتماع يبدو أنه متابعة أساسية لإعلان ادارة بايدن في وقت سابق الثلاثاء ، عندما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة سوف تقوم بمراجعة علاقاتها مع السعودية العربية ، بعد قرار تخفيض انتاج النفط من قبل اوبك بلس .

وكان قرار تخفيض انتاج النفط قد لاقى غضبا وادانة في واشنطن ، مع دعوة المشرعين في الكونغرس لعواقب وخيمة ، منها اعادة النظر في العلاقات مع السعودية ، وسحب الدعم العسكري ، وفتح دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الكارتل النفطي .

وقدم قدم عدة مشرعين لوائح تهدف الى سحب القوات الأمريكية من السعودية وإيقاف مبيعات السلاح اليها ايضا .

وصرح كيربي للصحافيين الثلاثاء " أن هذا هو الوقت المناسب لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية "

 

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