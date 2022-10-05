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اهم ما جاء في خطاب بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي

103 2022-10-05

متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||

 

قدمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس- بلاسخارت عرضا لتطورات الأحداث في العراق خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لبحث الأوضاع في العراق .

وقد نشر موقع المونيتور مقالة عن خطاب بلاسخارت جاء فيه أن ممثلة المنظمة الدولية استعرضت التطورات المقلقة في العراق ومنها الاحتجاجات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة ، والعنف سواء في العاصمة بغداد او في اجزاء من جنوب البلاد ، والهجمات الإيرانية الأخيرة في اقليم كردستان العراقي .

وقالت بلاسخارت " إن أهمية المحافظة على الهدوء ، والاستمرار في الحوار ، والالتزام بالدستور ، واحترام مباديء الديمقراطية ، وممارسة مؤسسات الدولة لعملها دون معوقات مع وجود حكومة فاعلة جميعها كانت موضع بحث من قبل الأمم المتحدة مع المسؤولين العراقيين وغيرهم خلال السنة الماضية ، ولكن للأسف الشديد ، فقد ساد الخلاف والتلاعب بالسلطة على الشعور بالواجب المشترك "

وقالت " المواطن العراقي قد اصبح لشهور عدة رهينة لوضع لايمكن التنبوء به ولا يمكن تحمله " مضيفة " ولم نرى له حتى الآن اية نهاية "

وقد قالت في خطابها ايضا " بينما يتوقع المرء ان تكون الأحداث الأخيرة بمثابة دعوة للاستيقاظ ، فأن الواقع المرير هو أنه ، حتى الآن ، لم تنحسر الفتنة بين الشيعة ، ولم تقترب الأحزاب الكردية من الاتفاق على مرشح للرئاسة "

واضافت بلاسخارت " لقد فشل اللاعبون في الطيف السياسي العراقي في وضع المصلحة الوطنية أولا "

ألواح طينية ، فهد الجبوري، الطيف السياسي

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