التقارير

خطاب الرئيس بوتين :قطيعة مع الماضي وتحدي في المستقبل 


السفير الدكتور جواد الهنداوي ||

 

               رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات

               و تعزيز القدرات /بروكسل / في ٢٠٢٢/١٠/٤ .

 

               لن يهمل المؤرخون و السياسيون تاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٠ ، يوم القى الرئيس بوتين خطاباً فاصلاً بين ماضي علاقات و توجهّات روسية الدولية و الاستراتيجية ومستقبلهما .

          توّقفَ المحلّلون الاوربيون والاميركيون  كثيراً ازاء ما وردَ في الخطاب ، وكررّت قنواتهم التلفزيونية الخطاب او مقتطفات منه مع تعليق وتحليل مُسهبْ عن ما جاء فيه .

      وينبغي على سياسينا و فواعل المشهد السياسي في العراق وفي المنطقة الاهتمام اكثر من الامريكيين و من الاوربيين بما جاء في الخطاب ،لأنَّ الامر يهمهم بقدر او اكثر من اهتمام الاوربيين و الامريكيين ،لانهم ( العراق و دولنا العربية ) هم الطرف الاضعف في المعادلة الدولية ،وهم المستفيدون من الرفض الروسي لماضي امريكا و الغرب المهيمن و المستغِلْ لثروات الشعوب ، وهم المستفيدون ايضاً من خطاب التحدي ،الذي تبنّاه الرئيس الروسي ،لرسم خارطة السياسة الدولية ، والتي ستكون سياسة قائمة على التعددّية القطبية و على المحور الاسيوي ( روسيا ،الصين ، ايران ، واخرى ) ، في مواجهة المحور الامريكي الغربي .

     كانَ خطاباً خالياً من المجاملات ، و مليئاً بالحقائق و الشواهد الفاضحة لماضي ولحاضر امريكا و الغرب ، وكما كتبَ الصديق الدكتور عدنان منصور ، وزير خارجية لبنان الاسبق ، في جريدة البناء ،بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ ، «  تاريخ امريكا طويل ،يعود لاكثر من قرنين ونصف القرن من الزمن ، حافل ومشبع بالتسلط ، و التحريض ، والسيطرة ، والهيمنة ، والحروب ، و الاحتلال ، و الاستغلال ، والاستبداد ، وتأجيج الفتن ، والفوضى ، و الوقوف وراء الانقلابات ، و الاغتيالات ، و الاضطرابات ، وتحريك النعرات القومية والعرقية والطائفية ، و اشعال الثروات بغية الاطاحة بالانظمة الوطنية المعارضة لسياسة وشنطن ." .

     كان خطابهِ مصارحة للعالم بماضي وحاضر امريكا الامبريالية ، وتعبير عن تقيم روسيا للسياسات الامريكية .

لمْ يكْ الرئيس الروسي ، الاول ما بين رؤساء العالم ، في تبني مثل هذا الخطاب تجاه امريكا و الغرب ، ولكن اهمية الخطاب و آثاره المستقبلّية تكمنان في ان الخطاب يُقال بلسان رئيس دولة عظمى ،تُعّدْ نداً للولايات المتحدة الامريكية ، و لها حق الفيتو في مجلس الامن ، ومن هنا تأتي ايضاً اهمية ماوردَ في الخطاب في مستقبل العلاقات الدولية و السياسة الخارجية .

      الزَمَ الرئيس بوتين شخصه و روسيا بالدفاع عن حقوق الشعوب وتطلعاتها ازاء  الاستبداد و التسلط الامريكي و الغربي ، و ان يكون معارضاً لسياسة ازدواجيّة المعايير التي تتبعها امريكا في سياساتها الخارجية ، ومعارضاً للتدخلات الامريكية الغليضة في شؤون الدول،

و ستكون التزامات اخلاقية ومعنوية تجاه الدول المغلوب على أمرها ، والتي ليس لها صوت او مُعين في مجلس الامن .

      سيكون المستقبل محطة اختبار لارادة روسيا ، وعلى الدول والشعوب التي عانت وتعاني من ظلم سياسة ازدواجية المعايير و العقوبات غير الانسانية و غير القانونية ، ومن الاحتلال و الاعتداء على السيادة ان تغتنم هذه الفرصة وهذا التوجّه الروسي نحو عالم اكثر عدالة و انصاف ، و أن تنسّق جهودها السياسيّة والدبلوماسية مع روسيا اليوم ، من اجل انتزاع حقوقها .

     يبدوا أنَّ محاربة روسيا للارهاب في منطقتنا والعالم ، والمُسند و المدعوم من امريكا و حلفائها ، وباعترافهم وتصريحاتهم العلنيّة ، كان ممارسة ميدانيّة ( دبلوماسيّة و عسكرّية ) قادت روسيّا و أهّلتها الى الوصول لهذه المصارحة و المنازلة مع امريكا .

     أدركتْ روسيا - بوتين مُبكراً بأن الارهاب صناعة امريكية ، ومنذ سبعينيات القرن الماضي ، وكانت جغرافيته افغانستان ، وساهمت هذه الصناعة في تفكيك الاتحاد السوفيتي ، وأصبح بعدها ( واقصد الارهاب ) جوّال في منطقتنا والعالم وهدفه ليس فقط العراق وسوريا ولبنان وانما ايران و روسيا .

      نجحت روسيا في صّدْ المّد الارهابي في اسيا الوسطى وعلى حدودها ، ونجحت ايضاً في انقاذ ودعم حلفائها ، وستتوجهّ ،كما اعتقد ، في مواجهة الارهاب السياسي و الدبلوماسي الذي تمارسه الامبريالية و الصهيونية ، من خلال مجلس الامن ، ومن خلال مخالفتها للقوانين الدولية ، ونصرتها للحروب ولدعمها المطلق للكيان الصهيوني .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"واشنطن تقر".. موسكو تتحكم بالمفاعلات النووية الامريكية وبيدها "نقطة الإطفاء"
فضيحة الـ70 مليار.. البرلمان يعقد العزم لملاحقة الكاظمي
خطاب الرئيس بوتين :قطيعة مع الماضي وتحدي في المستقبل 
بريطانيا تصرُ على جرائمها وتعيدُ تكرار أخطائها
إصرار سياسي على انهاء سلطة الكاظمي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الفساد ينخر صحة نينوى.. ميزانيات ضخمة وخدمات معدمة
المَجْدُ لدبلوماسية الباليستي..!
العراق.. مؤشرات الانفراج بعد عودة البرلمان
هذه اسباب انهيار بناية الواثق.. كيف جرى اخفاء النقص في البناء
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك