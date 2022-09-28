التقارير

إدارة الدولة ينجح بالاختبار الأول.. مطرقة البرلمان تكسر جليد الانسداد السياسي


ابواب العملية السياسية المغلقة دائما ما كانت تحل بمفاتيح مجلس النواب وجهود الاحزاب السياسية لانهاء ازمة الانسداد التي عانى منها الشعب العراقي والطبقة السياسية بجميع أشكالها الامرين، فبعد اغلاقه منذ شهرين عاود البرلمان لاحتضان نوابه من جديد بخطوة قد تكون هي "الأهم" خلال المرحلة الحالية، وبداية المضي بتشكيل حكومة جديدة باتفاق الاغلبية ووفق مبدأ "التوافقية".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، جلسته للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، واختيار النائب الاول لرئيس البرلمان، بحضور اكثر من ٢٣٠ نائبًا. 

*بداية النجاح

الاطار التنسيقي سعى جاهدًا لانعقاد جلسة مجلس النواب، بعد اتمام تحالفه الجديد " إدارة الدولة"، ورغم مفاجئة الرئيس الكبيرة بتقديم استقالته خلال اعمالها الا انه تمكن من جمع الكل تحت قبة البرلمان، وحمل على عاتقه المضي بإكمال بقية الاستحقاقات لتشكيل حكومة خدمية قوية بمشاركة جميع القوى السياسية.

من جانبه، عد القيادي في تيار الحكمة المنضوي مع الإطار التنسيقي فادي الشمري، الجلسة البرلمانية التي شهدت تجديد الثقة للحلبوسي وانتخاب المندولاي نائبا أولًا له "بداية نجاح" ائتلاف إدارة الدولة.

ويؤكد الشمري في تغريدة تابعتها / المعلومة /، أن "ائتلاف إدارة الدولة ينجح بأول أختبار دستوري له، ولا عزاء للمراهنين على الفوضى والتعطيل وكسر الإرادات بقوة السلاح والترهيب".

ويشير الى أن "الحوار والتواصل البناء هو طريق الاسلم لحفظ العراق وحماية امنه وسيادته واصلاح ثغرات النظام ومعالجة أخطاء التجربة".

*منع أزمة جديدة

الاطار التنسيقي وأغلبية القوى السياسية الاخرى تعلم جيدًا ان اي مطب جديد بالعملية السياسية قد يطلق الرصاصة الاخيرة في جسد الحكومة الجديدة، والتي تحتاج لعملية "قيصرية سريعة" للمضي باكمالها، لذلك مضوا بالتصويت على تجديد الثقة للحلبوسي، بحسب  القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي.

ويقول المالكي في حديث ل / المعلومة /، إن "الاطار التنسيقي ودولة القانون والقوى السياسية الاخرى التي اجتمعت اليوم تحت قبة البرلمان كانت عازمة ومتفقة على الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي استمرت عامًا كاملًا، وعدم الدخول في أزمة جديدة".

ويضيف، أن "قبول استقالة محمد الحلبوسي من منصبه كان سيؤدي الى أزمة سياسية جديدة؛ لان خلو منصب رئيس مجلس النواب يعني ان الكتل السياسية يجب ان تتفق من جديد على شخصية جديدة تتراس مجلس النواب بدلًا من الحلبوسي وهذا يعني حدوث جدل ونقاش وصدمات قد تحدث او ستحدث حتمًا في ظل خلو منصب رئيس السلطة التشريعية من شاغله".

وبين المالكي، أن " المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن اي مطب سياسي يمكن ان يؤدي بالعملية السياسية الى ازمة اخطر من الانسداد الحاصل".

*خطوة صحيحة

أكثر من شهرين منذ أنعقاد أخر جلسة لمجلس النواب، وشهدت العملية السياسية خلال هذه المدة تغيرات جوهرية وانسحابات عديدة، الا ان عودة الجلسات سيكون بداية المضي على المسار الدستوري وخطوة صحيحة لاسيما بعد انتخاب محسن المندولاي النائب الاول لرئيس البرلمان، حسب عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي.

وتبين الفتلاوي في "تدوينة" على موقع تويتر ، أن "مجلس النواب يعود لممارسة مهامه، خطوة بالاتجاه الصحيح، وتم انتخاب نائبًا اولاً لرئيس المجلس". وأضافت: " ان شاء الله تكتمل باقي خطوات تشكيل الحكومة".

وأخيرًا، تحطيم اول اقفال العملية السياسية يعد نجاحًا بارزًا للقوى والأحزاب وقد تفتح بقية ابواب الانسداد وترى الحكومة الجديدة النور لتشكيلها، بعد الازمة الخانقة التي مرت بها لاكثر من ١١ شهرًا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إدارة الدولة ينجح بالاختبار الأول.. مطرقة البرلمان تكسر جليد الانسداد السياسي
موقع امريكي: رغم الاعتراضات.. لم يقدم اي طرف اسباب وجيهة ضد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
ائتلاف "إدارة الدولة" يتحرك لتشكيل الحكومة..
هل بدأ بوتين الحرب الحقيقية على الناتو فأصبَحَ العالم على كف شيطان؟.
إيران تسحق الإرهابيين وتلقنهم وأسيادهم درساً لن ينسوه،
تهريب مجرم خطير بصفقة سياسية.. الكاظمي وابو رغيف في مرمى المسؤولية
"حادث نووي عرضي".. السيناريو "الأكثر خطورة" في أوكرانيا
القوات الأمنية تنجح في وأد نزاع قضاء سيد دخيل.. والقائمقامية تفشل
مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص فتنة "الحجاب"
إيران تحيط بالفتنة..والشغب مخطط صهيوني لإرباك المنطقة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك