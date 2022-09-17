التقارير

رقم عالمي قياسي لأكبر حملة تبرع بالدم في محرم

84 2022-09-17

فهد الجبوري ||

 

تجربة فريدة تستحق الثناء مستوحاة من عطاء الامام الحسين (ع) الذي لا ينضب :

تسجيل  رقم عالمي قياسي لأكبر  حملة تبرع بالدم في يوم واحد تزامنا مع شهر محرم

 

نشرت صحيفة الغاردين البريطانية صباح اليوم السبت ١٧ سبتمبر / أيلول وتزامنا مع الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام تقريرا مهما عن اكبر حملة تبرعات بالدم في تاريخ البشرية .

·        فيما يلي ترجمة هذا التقرير المهم :

جمعية " من هو الحسين " الخيرية في بريطانيا تسجل رقما قياسيا عالميا لأكبر حملة تبرع بالدم في يوم واحد .

" حطمت جمعية خيرية إسلامية بريطانية الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتبرعين بالدم في يوم واحد "

" لقد جرى هذا الجهد غير المسبوق من قبل متطوعين في شهر آب الماضي وتحت إشراف " من هو الحسين " ، وهي جمعية خيرية إنسانية بالتعاون مع هيئة " الخدمة الصحية الوطنية " ، ومع حملة الامام الحسين للتبرع بالدم، وهي واحدة من اقدم منظمات التبرع بالدم في المملكة المتحدة ."

" وكجزء من الحملة التي اطلق عليها اسم ( ابطال الدم العالمية ) جرى جمع الدم من اكثر من ٣٧ الف شخص في مراكز تبرع الدم في ارجاء بريطانيا ، وفي ٢٧ بلد في العالم منها الأرجنتين ، والعراق وتايلند . وقد بدأت التبرعات في مركز بنيوزيلندا وانتهت في الولايات المتحدة "

ويقول منتظر راي مدير الجمعية الخيرية " لقد تأثرت كثيرا احتياطات الدم في العالم بقوة بسبب وباء كورونا ، ومع صراع المستشفيات لتلبية الطلبات ، تجمع متطوعو جمعية " من هو الحسين " وأطلقوا حملة " أبطال الدم العالمية "

ويضيف " التبرع بالدم هو عمل انساني  وايثاري لاحدود له ، ويمكن أن يوحد الناس في كل أنحاء العالم ، ونحن سعداء جدا لرؤية متطوعين جاءوا للمرة الأولى ، فيما الكثير قدموا للتبرع مرة اخرى ، وكلنا أمل أن يستمر هذا العمل الإنساني ويتطور اكثر خلال السنوات القادمة "

وقد وثقت السجلات العالمية الرسمية العدد الإجمالي للمتبرعين حيث وصل الرقم الى ٣٧،٠١٨ ، محطما الرقم السابق الذي سجل عام ٢٠٢٠ والذي كان ٣٤،٧٢٣.

وتقول هيئة الخدمة الصحية الوطنية إن تبرعا واحدا يمكن أن يساعد في إنقاذ أو تحسين حياة حوالي ٣ أشخاص ، مما يعني أن اكثر من ١١٠ آلاف حياة يمكن أن تنقذ أو تحسن بجهود جمعية خيرية بريطانية .

لقد تزامنت محاولة تسجيل هذا الرقم العالمي مع شهر محرم ، وهو الشهر الأول في التقويم الإسلامي ، وهو يحظى بأهمية خاصة لدى المسلمين الذين يحيون ذكرى الامام الحسين ، حفيد النبي محمد ، الذي قتل مع عائلته قبل ١٤٠٠ سنة بعد أن رفض البيعة لزعيم فاسد كان يريد الحكم لنفسه بعد أبيه .

ويقول راي " أنه أمر لا يصدق أن نفكر في أن إيثار هذا الرجل الذي عاش منذ أكثر من الف عام قد ألهم أكثر من ٣٧ ألف شخص للمشاركة في أكبر حملة للتبرع بالدم في التاريخ "٠

 

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