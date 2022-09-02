التقارير

اعلان نتائج السادس..تغريده خارج السرب


محمد فخري المولى ||

 

الامتحانات العامة البكلوريا وانتهاء الإمتحانات معضلة كبرى واوقات عصيبة للعائلة والاهل والمحبين وطبعا سيكون ابنائنا وبناتنا بقمة الاجهاد لانه عام دراسي كامل من المتابعه والجهد والتدريس والدروس والقلق والضغوطات النفسية .

الامتحانات معاناة الطالب قصة تمتد لعام قريبا .

اعلان النتائج وفق المعطيات الحاليه يسير بذات النهج ، عندما ينتهي الطالب من الأمتحانات ينتظر اعلان النتائج ولكن وما ادراك ما لكن .

معضلة اعلان النتائج سواء للثالث المتوسط او السادس الاعدادي واحدة منذ اعوام ؟

قد يستغرب البعض الامر ، لكنها حقيقة .

قبل اعوام كانت بعض القنوات ونحن نتحدث بلسان المواطن البسيط ، تتفرد بنقل الننائج فكارت ابو الخمسة او العشرة يفي بان تنظر نتيجة من تحب خلال ساعة واحدة  .

وزارة التربية مشكورة منذ فترة ذللت هذه العمليه او المهمة بان تعلن النتائج بشفافيه عاليه ولكن وما ادواك ما لكن مجددا ...

ستجودون هذه الاجابات

الرابـط غير صالح

الرابط لا يفتح

جاري التحميل ووو

وهذا ما يحدث منذ اعوام فلو اُعلنت النتائج الساعة الثامنة صباحا ستستلم النتيجة الساعة الثالثة عصرا ، ادري شنوا السالفه ؟

خلال هذه الساعات طبعا ستكون النتيجة حاضرة للبعض والسواد الأعظم ينتظر والفرج من الكريم حاضر ؟

بالتأكيد عذر التحميل والضغط على الشبكات غير مقبول وغير منطقي مع خدمة الجيل 4.5G لكل الشبكات موجوده .

ختاما رساله مفتوحه 

اعزائي المواطن البسيط ينتظر نتيجة من يحب من ابنائه ومحبيه على أحر من الجمر .

لذا أما يكون اعلان النتائج بيسر وشافيه اعلى ويردد الطالب والاهل من القلب بارك الله بيكم ورحمة الله والديكم ، او نعود لكارت ابو العشره اسهل من الإنتظار لاكثر من ثمان ساعات قلقُها يناظر العام الدراسي الكامل .

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اعلان نتائج السادس..تغريده خارج السرب
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