المونيتور: حول مباحثات وزير الخارجية العراقي في طهران

فهد الجبوري ||

نشر موقع المونيتور الثلاثاء تقريرا حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى الجمهورية الإسلامية ومباحثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين .

وقد جاء في التقرير " ان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي قد قال أن الحوار المبني على قواعد الدستور بين الكتل السياسية هو الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار والأمن في العراق "

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، اكد الرئيس الإيراني على الدور الهام الذي تلعبه القيادة الدينية الشيعية في تقرير مصير العراق السياسي .

وأشار التقرير الى ان الاجتماع قد جرى في وقت متاخر من يوم الاثنين فقط بعد ساعات من تحول بغداد الى ساحة قتال دامي بين اتباع الصدر وقوات الأمن العراقية .

وقال التقرير ان الدبلوماسي العراقي البارز التقى قبل ذلك مع نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان ، الذي اكد وفقا لما نقلته تقارير إعلامية رسمية الحاجة " الى الوحدة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية " وكذلك " حماية هيبة وسلطة الدولة العراقية "

وتطرق التقرير الى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية بعد اندلاع الاشتباكات يوم الاثنين ومنها إغلاق الحدود مع العراق وتعليق رحلات الطيران ، ولكن في اليوم التالي ( الثلاثاء ) أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية بعد ورود الأخبار عن عودة الأوضاع في العراق الى الحالة الطبيعية .

وقال التقرير ان التوترات في العراق قد اثارت المخاوف عند الجانب الإيراني فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لزيارة الأربعين ، وهي المناسبة الكبرى عند الشيعة والتي يحيون فيها مرور أربعين يوما على استشهاد إمامهم الثالث الحسين بن علي .

وأضاف التقرير " لقد سجل حتى الان حوالي مليونين إيراني اسمائهم لزيارة العراق والمشاركة في الزيارة الأربعينية والذهاب الى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام

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