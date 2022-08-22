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ذوو ضحايا "القطارة" يواجهون تهديدات ويطالبون بمحاسبة هؤلاء


كشف ذوو ضحايا حادثة قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء، اليوم الاثنين، عن تهديدات وصلتهم لمنع ظهورهم في وسائل الإعلام، فيما أشاروا إلى أن إبلاغاً ورد إلى المزار بإغلاقه كونه مهدداً بالسقوط لكن القائمين عليه لم يعلنوا ذلك ولم يطبقوا القرار.

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.

وقال ذوو الضحايا في أحاديث لـ السومرية نيوز، إنهم يريدون معرفة تبعية مزار القطارة لمن، "هل هم أناس وهميون يضحكون علينا؟"، مردفين أنهم صباح هذا اليوم تلقوا تهديدات من القائمين على المزار وتم الهجوم على أهالي الضحايا ومنعوهم من الحديث الى وسائل الاعلام وأبلغوهم بالحرف الواحد "انكم ضمن منطقتنا ومن يتحدث سيواجه بالقوة".

وأشاروا إلى أنه "قبل فترة تم ابلاغ القائمين على المزار بإغلاقه كونه مهدداً بالسقوط لكن لم يطبق أحد ذلك وتستر القائمين على هذا الأمر؛ وبالنتيجة حصلت الكارثة".

وفيما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم لأنهم مبلغين ان القطارة آيلة للسقوط قبل شهر، أوضحوا أنهم تحدثوا مع المقاول بخصوص التبليغ لكنه رد عليهم بالقول "ومن طلب منكم زيارة المكان"!.

وطالب ذوو الضحايا، الحكومة المركزية وحكومة كربلاء والجهات المختصة بـ"التدخل" لأنصافهم واعتبار ضحاياهم "شهداء".

وأمس، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إغلاق مزار "قطارة الإمام علي" على خلفية حادثة الانهيار، موضحاً أن "الإغلاق يأتي في مقدمة إجراءات ستتخذها إدارة المحافظة في المزار".

وأشار الخطابي في بيان، إلى "وجود مؤشرات على احتمالية وقوع انهيارات جديدة في المزار".

وحذر مختصون، في وقت سابق، من انهيار المكان بالكامل نتيجة "الرطوبة التي تعرضت لها التربة الهشة في الموقع، إثر مد أنابيب مياه بطريقة بدائية".

وفي آخر حصيلة لعدد الضحايا والمصابين، لفتت وزارة الصحة في بيان، إلى تسجيل "ستة مصابين وسبع وفيات لغاية الآن".

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