تطورات الملف النووي الإيراني

فهد الجبوري ||

أعلنت كل من ايران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم أنهم سيرسلون مبعوثيهم الى فيينا ، وسط ما يبدو أنه جهد المحاولة الأخيرة لإعادة العمل بالاتفاقية الموقعة بين ايران والدول الكبرى في عام ٢٠١٥ ، والتي انسحبت منها واشنطن على عهد ادارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .

ولم يتضح بعد ما اذا كانت بقية الأطراف سوف تحضر في القمة المفاجئة ، أو فيما اذا حصل أي تقدم بعد توقف المفاوضات منذ عدة أشهر .

ونقلت وكالات الأنباء عن مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي انريك مورا قوله " أن المفاوضات سوف تركز على أحدث مسودة جرى اعدادها لإعادة الاتفاقية ، فيما أعلنت طهران أنها سترسل كبير مفاوضيها علي باقري كاني الى العاصمة النمساوية .

الممثل الأمريكي الخاص حول ايران روب مالي كتب تغريدة على تويتر قال فيها أنه يستعد للسفر الى فيينا للمشاركة في المباحثات . وحذر من أن " التوقعات هي محل الفحص " قبل بداية المفاوضات .

وقال المبعوث الأمريكي " ان الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وأنها مستعدة لمحاولة التوصل الى اتفاق بحسن النية . مضيفا أنه سيتضح قريبا اذا ما كانت ايران مستعدة لنفس الشئ "

من جانبه قال ممثل روسيا في المفاوضات ميخائيل اوليانوف في تغريدة على توتير " أن المفاوضين من روسيا يقفون على أهبة الاستعداد للمشاركة في مفاوضات إيجابية من اجل التوصل الى اتفاق " .

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