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شعبية بايدن في تراجع مستمر وفرص ترشحه لولاية ثانية تتضاءل 

86 2022-07-27

فهد الجبوري ||   أظهر استطلاع جديد أن ٧٥٪؜ من الناخبين الديمقراطيين والناخبين الميالين للحزب الديمقراطي يريدون من الحزب ان يسمي شخصا غير الرئيس جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤ . وقال الاستطلاع الذي اجرته قناة سي ان ان CNN أن هذا الاستطلاع يأتي في الوقت الذي تبقى معدلات تاييد بايدن منخفضة وإن معظم الأمريكيين هم ساخطون على الوضع في البلاد وعلى الاقتصاد . وإن نسبة التضخم تبقى مرتفعة فيما أظهر تقرير جديد تم نشره الثلاثاء أن ثقة المستهلك تراجعت للشهر الثالث على التوالي . وجاء في الاستطلاع ان ٢٤٪؜ من الناخبين الديمقراطيين ومن الناخبين المتعاطفين مع الحزب الديمقراطي يقولون أنهم يريدون شخصية اخرى لانهم لايعتقدون ان بايدن سوف يفوز في عام ٢٠٢٤ ، بزيادة قدرها ١٨٪؜ عن استطلاع جرى في شهري يناير وفبراير . و٣٢٪؜ يشعرون بنفس الاتجاه لانهم لايريدون لبايدن أن يعاد انتخابه ، مرتفعة عن نسبة ١٦٪؜ التي سجلت مطلع هذه السنة . و٢٥٪؜ يقولون انهم يفضلون بايدن كمرشح ، وهي تمثل هبوطا حادا عن نسبة ٤٥٪؜ التي سجلت في  شهري يناير وفبراير . وقد أظهر الاستطلاع ايضا انخفاضا حادا في الحماس لإعادة ترشيح الرئيس لخوض السباق الانتخابي في عام ٢٠٢٤.  في شهري يناير / فبراير قال ٥١٪؜ من الناخبين الديمقراطيين والناخبين الذين يميلون للحزب الديمقراطي انهم يريدون شخصا اخر غير بايدن لخوض انتخابات عام ٢٠٢٤ عن الحزب الديمقراطي . وأظهر الاستطلاع الجديد أن ٣١٪؜ من الناخبين الذين هم بعمر ٤٥ سنة وأكثر سوف يفضلون بايدن كمرشح للانتخابات القادمة . ولكن هذه النسبة هي فقط ١٨٪؜ عند الناخبين ممن أعمارهم تقل عن ٤٥ سنة . كما جاء في الاستطلاع ان الغالبية من الناخبين المسجلين كجمهوريين او متعاطفين مع الحزب الجمهوري يقولون أنهم لا يريدون ان يكون الرئيس السابق دونالد ترامب موشح حزبهم في انتخابات عام ٢٠٢٤. وقال ٥٥٪؜ انهم يريدون شخصا اخر غير ترامب كمرشح ، بزيادة ٦٪؜ عن الاستطلاع الذي جرى في شهري يناير / فبراير حيث كانت ٤٩٪؜ . وتقول قناة CNN  أن ادارة بايدن تصارع من اجل السيطرة على التضخم الذي سجل رقما قياسيا منذ أربعين سنة ، وترك الملايين من الأمريكيين يكافحون ضد الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية مثل الغذاء ، والغاز ، والسكن .  وتضيف أن نسبة تاييد بايدن تبقى في حدود الثلاثينيات ، وذلك طبقا لاستطلاع منفصل اجرته قناة CNN في وقت سابق من هذا الشهر ، وان الديمقراطيين يستعدون للخسارة في الانتخابات النصفية المقررة في شهر نوفمبر القادم .
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