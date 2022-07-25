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رسائل مُسيّرات المقاومه ضد قاعدة زليكان كانت قويه "...


محمد كاظم خضير ||   هل يحسّن العراق إدارة رده على تركيا ؟! - اربعة أيام هزت قوات الاحتلال التركية وكشفت هزالة المنظومة العسكرية والامنية والجوية لقوات الاحتلال التركي ، وفرضت معادلة "ما قبل القصف  ليس كما بعدها" على قاعدة زليكان  . المسيرات وجهت رسائل الى البرلمان ، " ما اخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة "فالنواب العراقيين افتتحوا الاجتماع على وقع القصف وردوا بالاسراع في انهاء الجلسة الختامية وعدم اصدار اية توصيات، فعملية المسيرات صححت البوصلة واكدت على الحقائق التالية حسب مصادر عليمة: أولاً: هذه المسيرات تثبت جدّية المقاومة ومسؤوليتها في الدفاع عن سيادة العراق وهشاشة وهشاشة المنظومه السياسيه . ثانيا: الرسالة شديدة الوضوح، طائرات صغيرة الحجم حلّقت وقصفت مواقع الاحتلال كان الهدف هوالرد على قصف شمال العراق وسقوط شهداء وجرحى ، و ايظا اتركوا احلام اوردغان وان طائراتنا أقوى من بيراقدر . . ثالثًا: هذا الحدث سوف هز المؤسستين الأمنية والسياسية التركيه من الأعماق ، فهل هذه الرسالة تحتاج الى رد؟ وما هو الرد على الرد؟ وكيف تنزلق الامور بعد ذلك! . ما اراد المقاومة ان تقول، انه من وراء المسيرات موضوع جادٌ حتى النهاية في موضوع سيادة العراق  بغض النظرعن النتائج. ولكن بالطبع هذه الخطوة الهجومية تتضمن مسبقًا، ان المطلوب هو خروج نهائي لمحتل التركي النفط . رابعا: بدأت بعض الأصوات في ألعراق بالارتفاع ضد خطوة المقاومة وهذا لم يكن مستغربًا، نظرًا لان هذا هو السياق الفكري والطبيعي لهؤلاء، لكنهم في الفترة الأخيرة عمدوا الى المزايدة على المقاومة  والدولة العراقيه وطالبوا بالتصعيد، وعندما قامت المقاومة بعمليتها ، برسالتها الواضحة  جن جنونهم وبالتالي اتضح ان هدفهم هو المزايدة والا فانهم غير حريصين لا على  السيادة، وليس همهم مصلحة بلدهم بل الدفاع عن مصالح الخارج. خامسا: لا شك من ان هذه العملية سوف تشكّل عنصرًا ضاغطًا على اوردغان وعلى "الحكومة " للاسراع فى حسم الخيارات المتعلقة في رد على تركيا ، وتشكّل عنصرًا حاسمًا وقوياً الى جانب الفريق العراقي اذا احسن استغلال هذا الظرف بدلًا من التشكيك باهداف هذه العملية كما فعل وزير الخارجية واثيل النجيقي  او سواه الذي لم يكن موفقًا على الاطلاق في تعليقه، على العكس فان العملية هي عنصر داعم للحكومة العراقية للحصول على النتائج الافضل في المعركة الدبلوماسية ضد تركيا . سادساً: هذه العملية تؤكّد مرة أخرى تقديم المقاومة لمصلحة العراقية العليا على أي عنصر اقليمي كقمة طهران التي حضرها بوتين _أردوغان _رئيسي.  عملية المقاومه اعطت قوة لحكومة العراقية  واعطته المزيد من اوراق القوة فهل يحسن العراق ادارة معركة الدبلوماسية ضد تركيا ؟
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