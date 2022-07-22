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أثار ضجة واسعة.. صحفي إسرائيلي يدخل ’مكة’ مخترقاً مسار المسلمين


أعلن الأمن العام السعودي إحالة مواطن إلى النيابة العامة باعتباره “متواطئا” مع صحفي امريكي دخل إلى مكة عبر “مسار المسلمين” في مخالفة للأنظمة المعمول بها في المدينة المقدسة، وذلك بعد أيام قليلة على نشر “القناة 13” الإسرائيلية تقريرا لمراسلها الذي دخل سرا إلى مكة وسلك مسار المسلمين.

وأصدر الأمن العام السعودي بيانا قال فيه إن شرطة مكة “أحالت إلى النيابة العامة مواطنا متواطئا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وتابع الأمن العام بيانه بالتأكيد على “جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تُعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادا إلى الأنظمة ذات الصلة”.

وختم الأمن العام بيانه بالقول: “تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة”، على حد قوله.

وكانت قد نشرت القناة 13 الإسرائيلية تقريرا لمراسلها، جيل تماري، الذي زار مكة ودخلها عبر المسار الخاص بالمسلمين حسبما يظهر في التقرير الذي نُشر في 18 يوليو/تموز.

وبعد أن أثار هذا التقرير حالة غضب واسعة على مواقع التواصل، اضطر تماري لتقديم اعتذاره عبر صفحته على تويتر قائلا: “أود أن أكرر أن هذه الزيارة إلى مكة لم يكن القصد منها الإساءة للمسلمين أو أي شخص آخر. إذا شعر أي شخص بالإساءة من هذا الفيديو، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من هذا المسعى برمته هو إبراز أهمية مكة وجمالها”، وأقدمت القناة التي يعمل بها على الخطوة نفسها.

وقالت القناة الإسرائيلية: “زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية. نحن في أخبار القناة 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا ان شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول”، حسب قولها.

يذكر أن الأمن العام السعودي لم يذكر الصحفي الإسرائيلي بالإسم ولا يمكن التأكد بشكل مستقل مما إذا كان تماري يحمل الجنسية الأمريكية. 

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