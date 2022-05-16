التقارير

الانتخابات البرلمانية في لبنان

87 2022-05-16

متابعة وترجمة / فهد الجبوري ||

 

كتب مراسل صحيفة الغاردين البريطانية مارتن شولوف في بيروت اليوم تقريرا عن الانتخابات البرلمانية اللبنانية .

واستهل المراسل تقريره بالقول " ذهب الناخبون في لبنان الى صناديق الاقتراع في  أول انتخابات وطنية منذ الانهيار الكارثي للاقتصاد اللبناني ، والانفجار الذي دمر جزءا من مرفأ بيروت في ٢٠٢٠ .

وقال المراسل أن فرص حدوث انفراج حقيقي تبدو ضعيفة مع غلق صناديق الاقتراع مساء الأحد ، حيث من المحتمل جدا ان تكون النتيجة هي العودة الى الوضع القائم ، وهو تقاسم السلطة على نفس النظام السياسي المبني على مسارات طائفية ، مع صعوبة في التخفيف من هيمنة التركيبات السياسية القائمة .

وفي فترة التحضير للانتخابات ، دعا رئيس الوزراء السابق وزعيم الطائفة السنية في لبنان سعد الحريري الى مقاطعة التصويت ، وأن العديد من أنصاره يبدو أنهم أظهروا الاهتمام بذلك ، مع إقبال منخفض على التصويت في  المناطق السنية من البلاد وسط إقبال متواضع على الصعيد الوطني .

ووفقا للمراسل ، تنافس ما مجموعه ٧١٨ مرشحا في ١٥  دائرة انتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها ١٢٨ مقعدا .

وقال إن حزب الله وحلفائه قد احتفظوا بمقاعدهم في البرلمان وهي ٧١ مقعدا .مشيرا الى أن قاعدة دعمهم كان من المتوقع أن تبقى قوية ضد مجموعة من المرشحين العلمانيين الشيعة ودفعة من الأحزاب الرئيسية المدعومة من الدول الغربية .

ويتوقع ان تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم غد الاثنين . يتبع ذلك أسابيع من المفاوضات الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة .

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط العراقي في مهب الريح الكردي... ابار باي حسن نموذج
قرار المحكمة الاتحادية حول حكومة تصريف الاعمال
الانتخابات البرلمانية في لبنان
إغتيالان وانقلاب !!  
يوم النكبة: ماذا حصل في فلسطين في عام ١٩٤٨؟!
كلام في الانسداد السياسي  
ديكتاتورية مغلفة “بالدهن الحر ” ..مطرقة الحلبوسي تنذر بنهايته الحتمية
واشنطن تستعد لشن حرب نوويه ضد موسكو وبكين..!
الجندر ، ومخالفتها للفطرة الإنسانية ...
لحظة الانفجار في الشرق الاوسط..سيناريوهات الحروب 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك