التقارير

متابعات سريعة في عدة ملفات

85 2022-05-12

فهد الجبوري ||

 

·        ملف الكهرباء :

وافق العراق على دفع ١.٦ مليار دولار كدين الى ايران في الأول من شهر حزيران القادم لضمان تجهيز غاز مستمر لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف .

وقال وكيل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم " توصلنا الى اتفاق حول تجهيز كميات كافية من الغاز . اتفقنا على ٥٠ مليون متر مكعب في اليوم خلال الاشهر الأربعة لفصل الصيف " .

وأضاف " خلال فصل الشتاء ، سوف يستورد العراق بين ١٠ ملايين الى ٢٠ مليون متر مكعب من الغاز الإيراني "

وأشار كريم الى أن  واردات العراق من الغاز في الوقت الراهن هي ٣٨ مليون متر مكعب في اليوم . موضحا أن الواردات من الغاز القطري السائل يتوقع ايضا أن تبدأ خلال " الاشهر القليلة القادمة " ، لكنه أكد انه لايوجد مصدر بديل يمكن أن يعوض عن الغاز الإيراني في وقت قريب .

وقال "من وجهة نظري المتواضعة سوف نعتمد على الغاز الإيراني للسنوات الخمسة أو العشرة القادمة ".

·        الملف النووي الإيراني

التقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي .

وتأتي زيارة الامير القطري التي تستغرق يوما واحدا في الوقت الذي عقد فيه منسق الاتحاد الأوروبي للمباحثات النووية جولة ثانية من المفاوضات في طهران مع رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري .

قطر ، وهي حليف مقرب من الولايات المتحدة ، قد أضافت الملف النووي الإيراني الى قائمة القضايا السياسية الساخنة والتي سعت الى ان تلعب فيها دور الوسيط خلف الكواليس ، وأن أمير قطر قد دعا الى المزيد من الحوار لتسوية الانسداد في الموضوع النووي .

وكانت واشنطن قد انسحبت بشكل احادي من الاتفاق النووي مع ايران على عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام ٢٠١٨ ، واعادت فرض عقوبات شاملة وقاسية ، دفعت ايران الى البدء بالتراجع عن بعض التزاماتها .

وعلى العكس من بقية دول الخليج ، فإن قطر تحتفظ بعلاقات وثيقة مع ايران وإن كلا البلدين يتقاسمان اكبر الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي .

وقد قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ارنا  أن " رفع التجميد عن الأصول الإيرانية ، التعاون في إقامة بطولة كأس العالم ، ومتابعة تبادل السجناء ، والتعاون في مجال الطاقة " كانت ايضا على جدول زيارة الامير القطري .

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