التقارير

الحرب في أوكرانيا.. خطاب الساحة الحمراء بموسكو

67 2022-05-09

فهد الجبوري ||

 

بوتين يلقي خطابا في الساحة الحمراء بموسكو ويضع اللائمة في الحرب على تهديدات الغرب للأمن الروسي

تناولت وسائل الاعلام العالمية الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والسبعين للنصر على ألمانيا النازية .

وقال بوتين في خطاب استغرق ١١ دقيقة أمام  آلاف الجنود المشاركين في العرض العسكري بالساحة الحمراء بموسكو " أن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا دفاعا عن الوطن الأم لمواجهة تهديد غير مقبول تطرحه الدولة المجاورة المدعومة من الغرب .

وأضاف بوتين " لقد كان يتشكل تهديد غير مقبول على الإطلاق ، مباشرة على حدودنا " واصفا الهجوم على أوكرانيا " بأنه رد وقائي ، وأنه القرار الصائب الوحيد "

وأشار بوتين بشكل خاص الى محاولات أوكرانيا للحصول على القنبلة الذرية ، وتلقيها الدعم من حلف شمال الأطلسي ( ناتو ) معتبرا ذلك تهديدا وجوديا لروسيا .

كما حمل الرئيس بوتين الغرب المسؤولية عن الحرب في أوكرانيا مشيرا الى ان العام الماضي شهد توترا مع دول أوروبية ، ومع حلف الناتو ، موضحا ان روسيا كانت تحث أوروبا على التوصل الى تسوية عادلة ، ولكنهم لايريدون الاستماع الى مطالبنا .

وقال أن الناتو بات يمثل تهديدا واضحا لبلدنا وحدودنا .

وقال بوتين مخاطبا جنوده " انتم تقاتلون من اجل الوطن الأم ، من اجل مستقبله " مشددا على وجوب بذل كل مايمكن حتى لا تتكرر ما وصفه بأهوال حرب شاملة جديدة ٠

ويرى بعض المراقبين ان بوتين يحاول وضع النزاع في أوكرانيا في نفس مواجهة النازيين في العام ١٩٤٥ ، واصفا العدو الاوكراني بأنه نازي جديد .

وقد أكثر بوتين من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والنزاع في أوكرانيا ، مؤكدا " أن النصر سيكون لنا كما كان في العام ١٩٤٥ " .

من جانبه اتهم الرئيس الاوكراني فولوديمير  زيلينسكي نظيره الروسي بأنه " نسي ما كان مهما للمنتصرين " في عام ١٩٤٥ . مشبها هجوم روسيا على بلاده بعدوان ألمانيا النازية على الدول الأوربية .

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