وهي تخوض حربها في أوكرانيا ، روسيا تحتفل بعد يومين بيوم النصر..

متابعة وترجمة ـفهد الجبوري ||

وماذا يتوقع ان يكشف فلاديمير بوتين في خطاب النصر يوم التاسع من أيار ، اليوم الذي تحتفل به روسيا كل عام وهو ذكرى تحقيق النصر على النازية ايام الاتحاد السوفيتي .

تفاصيل مهمة في سياق هذا التقرير الذي كتبه نيكو فوروبايوف في موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية يوم امس ٦ أيار .

" يوم الاثنين ، آلاف الجنود ، والدبابات والعجلات العسكرية سوف يستعرضون خلال الساحة الحمراء في موسكو ، بينما الطائرات المقاتلة تحلق فوق الرؤوس وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد النصر . "

" إن يوم الفخر هذا ، والذي يحيي الذكرى السابعة والسبعين للانتصار الذي حققه الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ، ينظر له بعض المراقبين كوسيلة دعاية لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين ، والتي تعتمد على التاريخ في غزوها المستمر لأوكرانيا ".

" وهناك بعض التخوف من ان بوتين سوف يستخدم هذه المناسبة لتكثيف جهود الحرب " .

" ويقول البروفسور ستيفن نوريس أستاذ التاريخ في جامعة ميامي أن النصر في الحرب العالمية الثانية اصبح بمثابة الأسطورة في حياة الروس ما بعد فترة الحرب " .

" وكان قد قتل ٢٧ مليون من المواطنين السوفيت خلال الحرب العالمية الثانية ، وان النصر قد تحقق بعد تقديم كلفة باهضة "

" وفيما يقترب يوم النصر ، يعتقد بعض المراقبين أن القائد الأعلى ، المحبط بسبب التباطؤ في تحقيق التقدم لإخضاع أوكرانيا ، سوف يدعو الى الاندفاع ، وان بوتين سوف يعلن الحرب الشاملة " .

" ويقول نوريس ان بوتين ومستشاريه بالتأكيد يولون اهتماما للمناسبات التاريخية ، وهم يرغبون باستخدامها لتعزيز قبضتهم على الحكم "

" ويضيف قائلا ؛ مع الأخذ بالاعتبار أهمية النصر بالنسبة لبوتين والبوتينية ، من الصعب ان لا تتصور أن حكومته لن تحاول استخدامه لتحقيق بعض الأهداف . ومن الصعب رؤية اعلان اي نوع من الانتصار ، وبدلا من ذلك ، تخوفي هو ان بوتين سوف يستخدم المناسبة لإعلان هجوم جديد وصفحة جديدة من الحرب " .

" والبعض الآخر ايضا قلق من أن بوتين قد يعلن التعبئة الشاملة ، ويدعو الرجال الى الالتحاق بالخدمة العسكرية . "

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