هل تنجح منظمة أوبك في الحفاظ على أسعار النفط الحالية ؟

فهد الجبوري ||

تتعرض منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك الى ضغوطات قوية وبالخصوص من الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية لحملها على زيادة الإنتاج وذلك لتعويض النقص في إمدادات النفط ، وبالتالي لخفض أسعاره بعد ان شهدت طفرة كبيرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، وما تبع ذلك من فرض عقوبات صارمة على روسيا من قبل البلدان الغربية ، ومنها إيقاف واردات النفط من روسيا .

وحتى هذه اللحظة ، نجحت المنظمة في مواجهة تلك الضغوط ، وقررت في اجتماعها اليوم ٥ أيار ، زيادة الإنتاج بنسبة ضئيلة ، بالاتفاق مع روسيا ، وهي ٤٣٠ الف برميل باليوم .

وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا هذه السنة ، ويعود السبب الأكبر في ذلك الى الفوضى التي ضربت أسواق النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي .

ودعت الولايات المتحدة مرارا البلدان المنتجة للنفط الى دعم الإنتاج من اجل خفض الأسعار . لكن السعودية والإمارات وباقي دول أوبك امتنعوا حتى الآن من زيادة الإنتاج .

وقد بلغ سعر البرميل هذا اليوم ١١٠ دولار ، وهو أعلى سعر يصله خلال الأسابيع الأخيرة ، بعد أن كان أقل من ٨٠ دولار في بداية هذا العام .

ومن المقرر ان تعقد المنظمة مطلع الشهر القادم اجتماعا لمتابعة سوق النفط العالمية في إطار ما بات يعرف اوبك + ، اي البلدان الأعضاء زائدا روسيا التي تعد واحدة من أكبر المنتجين للنفط في العالم .

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