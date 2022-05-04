التقارير

الأزمة الراهنة في علاقات موسكو مع تل ابيب تتفاعل واتهامات متبادلة بين الطرفين

63 2022-05-04

متابعة وترجمة ـ فهد  الجبوري ||

 

التطور الجديد هو أن روسيا تتهم إسرائيل بدعم " النازية الجديدة " في كييف .

وفي هذا الإطار ، نشرت صحيفة الغاردين الثلاثاء ٣ أيار مقالة اشارت في مقدمتها الى " أن موسكو ترد على النقد الاسرائيلي لوزير الخارجية الروسي الذي زعم أن ادولف هتلر " عنده دم يهودي " .

وفي التفاصيل " اتهمت روسيا إسرائيل بدعم " نظام نازي جديد " في كييف ، مع تصاعد خلاف دبلوماسي مع واحدة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين والتي قررت عدم الانضمام الى العقوبات ضد الكرملين أو إرسال شحنات سلاح فتاك الى أوكرانيا "

" إن الخلاف حول ملاحظات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي قال في مقابلة أن هتلر " عنده دم يهودي " وأن اكثر من يميلون لمعاداة السامية هم من اليهود " قد هدد بزعزعة موقف إسرائيل " الحذر " بخصوص حرب روسيا في أوكرانيا " .

ويوم الاثنين ، استدعت إسرائيل السفير الروسي الى مقر وزارة الخارجية ، فيما وصف وزير الخارجية يائير لبيد ملاحظات لافروف " بانها لاتغتفر وشائنة "٠٠٠ وكذلك خطأ تاريخي فظيع .

ويوم الثلاثاء ، ضاعفت وزارة الخارجية الروسية كلمات لافروف ، متهمة لبيد بعمل ملاحظات " معادية للتاريخ " حول الهولوكوست والتي تفسر على نحو كبير خطاب الحكومة الاسرائيلية الحالية في دعم نظام النازية الجديد في كييف .

وجاء في بيان الخارجية الروسية " للأسف التاريخ يعرف أمثلة مأساوية للتعاون اليهودي مع النازيين " .

إن التعليقات حول هتلر يبدو انها قد اضافت الى الضغط الواقع على إسرائيل لترك محاولاتها بالمحافظة على موقف محايد من الحرب الروسية في أوكرانيا ، وهو الموقف الذي اغضب حلفاء الولايات المتحدة .

وحتى الان ، امتنعت إسرائيل من إرسال المزيد من المساعدات العسكرية المهمة الى الجيش الاوكراني ، أو فرض عقوبات على روسيا . إسرائيل لديها علاقة حساسة مع روسيا ، حيث كلاهما لديه مصالح عسكرية في سوريا .

وفيما يستمر الصراع وظهور ادلة اكثر على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين ، اصبح النقد الاسرائيلي اكثر صخبا ، حيث اتهم لبيد الشهر الماضي روسيا بارتكاب جرائم حرب .

صحيفة ها آراتس الاسرائيلية ذكرت الثلاثاء أن المؤسسات العسكرية والسياسية تنظر في تعزيز المساعدة والدعم الى أوكرانيا في ضوء الخلاف الدبلوماسي . وأشارت الى أن قائمة المواد التي سوف ترسل الى أوكرانيا سوف تناقش في غضون الايام القليلة القادمة .

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