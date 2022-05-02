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هل تشهد العلاقات الروسية-الاسرائيلية تدهورا بسبب الحرب في أوكرانيا ؟!

93 2022-05-02

فهد الجبوري ||

 

هذا السؤال تجد جوابه في سياق التقرير التالي الذي نشره موقع ميديل ايست آي اليوم ٢ أيار ٢٠٢٢ .

ردت إسرائيل بغضب على تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتي قارن فيها رئيس الوزراء الاوكراني بأدولف هتلر قائلا " أن كليهما عنده دم يهودي " .

وخلال حديثه مع وسائل الاعلام الإيطالية الأحد ، انتقد لافروف داعمي أوكرانيا مستبعدا ما يقال من أن غزو روسيا لأوكرانيا كان بدافع ان كييف تدار من قبل النازيين الجدد .

وقال أن حماة زيلينسكي " يطرحون حجة حول اي نوع من النازية يمكن أن يكون لديهم اذا كان هو نفسه يهوديا " .

وأضاف قائلا " يمكن أن أكون مخطئا ولكن هتلر كان لديه ايضا دم يهودي "

" الحكماء من الشعب اليهودي قالوا أن أكثر المتحمسين في معاداة السامية هم عادة اليهود . كل عائلة لديها خروف اسود كما نقول ".

ووصف وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد تصريحات لافروف بأنها " خطيرة "

وقال لابيد " تصريحات وزير الخارجية لافروف لا تغتفر وشائنة ، وهي ايضا خطأ تاريخي فظيع " .

" اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست . أدنى مستوى من العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسهم بمعادة السامية "

ومن جانبه علق رئيس الوزراء الاسرائيلي نافتالي بينيت على ذلك بقوله " أن مثل هذه الأكاذيب تعني وضع اللائمة على اليهود أنفسهم في ارتكاب اكثر الجرائم فظاعة في التاريخ وتعفي مضطهدي اليهود من المسؤولية " .

وقال " حرب اليوم ليست الهولوكست ، او انها تشبه الهولوكست " .

إن نظرية المؤامرة من ان هتلر لديه تراث يهودي تعود الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ، وتنبع من حقيقة أن جده لأبيه مجهول .

ومع ذلك ، لايوجد دليل لدعم نظرية أن هتلر ، الذي كان مسؤولا عن مذبحة اليهود في الهولوكست ، ينحدر من أصول يهودية .

وكانت روسيا قد وصفت غزوها لأوكرانيا ، الذي بدأ في شباط الماضي ، بأنه عملية " نزع سلاح أوكرانيا ، والقضاء على ميولها النازية "

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