التقارير

مسلسلات رمضان والترويج لزنا المحارم


اسعد عبدالله عبدعلي ||

 

كل مسلسل يحمل اهداف تخاطب المتلقي, بعضها واضح ويسهل معرفته, والبعض الاخر يكون ضمني او مستتر ويصعب اكتشافه من قبل الكل, الغريب في اخر عشر سنوات ان يكون هنالك تركيز على بث رسائل سرية خطيرة تهدد بناء العائلة والمجتمع, ومنها قضية زنا المحارم, والتي تسعى (قوة خفية) الى نشرها في الشرق الاوسط بكل السبل, بغية قلع القيم وتدمير النسيج الاجتماعي, وما حرب العولمة الا كما صرح قادتها جاءت لدك الحصون الثقافية وقلع الجذور, والاتيان بهجين مسخ يكون هو السائد.

هذا العام جاءت الحلقة الاولى من المسلسل المصري (دنيا تانية) من بطولة الفنانة المصرية ليلى علوي, لتبث رسالة خطيرة عن زنا المحارم, عبر مشهد لزوج مع اخت زوجته, ولحظت انكشاف الخطيئة من قبل الزوجة! ثم محاولات كاتب المسلسل ايجاد تبرير للخطيئة عبر الحوار, باعتبار ما جرى خطأ طبيعي ممكن ان يحصل!

هكذا هي الصنعة الخبيثة, حيث ترسل رسائل خفية لعقل المتلقي الساذج وحتى العاقل, ومع تكرار ساعات البث وتنوع المسلسلات يكبر المتلقي على قيم جديدة! ليقدم على الخطيئة وتخفف ما كانت تراه الاجيال السابقة خطأ جسيماً.

·      مسلسل البرنس يروج لزنا المحارم

في شهر رمضان عام 2020 تم عرض مسلسل مصري تابعه اغلب العراقيين بشغف, الا وهو المسلسل المصري (البرنس) بطولة محمد رمضان واحمد زاهر, لكن حمل هذا المسلسل بشكل غريب رسالة زنا المحارم, عبر علاقة زوجة احمد زاهر "فدوة" بأخ زوجها "ياسر" وعلى طول ايام شهر رمضان الفضيل كان المسلسل يهتم بهذه العلاقة ويشرح حالاتها, وطرق التقائهم, وهذا تكريس للانحراف في مخيلة الفئات التي تتابع مسلسل زنا المحارم.

المسلسل تابعه الكبير والصغير رجال ونساء, وكانت هذه رسالته الخفية للمجتمع, وهي زنا المحارم, ولا يستحون ان يحولوا شهر رمضان توقيت زمني لنشر زنا المحارم.

وقد اثار استغرابي صمت الكتاب والنخب عن ما يبثه هذا المسلسل من سموم, والذي كان يحتاج لوقفة كبيرة كي يسقط من عيون الناس.

·      السعودية والترويج للخطيئة

في عام 2018 اثار مسلسل سعودي عرضته قناة MBC  السعودية ردود افعال ساخطة حيث اتهم بالترويج لزنا المحارم,  وذلك في أعنف انتقاد يتلقاه المسلسل، الذي يعرض أحداثًا جريئة غير معهودة في الدراما السعودية, وقد هاجم المسلسل الداعية السعودي عبد العزيز الفوزان متهمًا إياه بالترويج لزنا المحارم، وانتقد الفوزان المسلسل بشكل حاد، وقال إنه دعوة علنية إلى الفاحشة, وقال: "إن المسلسل يدعو للزنا وزنا المحارم وخيانة الجار، ويريدون توطين الفاحشة في بلاد المسلمين، ونشر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ونحن نتفرج كالبلهاء", وأضاف الفوزان في حديثه عن "العاصوف": "هذا من أكبر الكبائر، من الموبقات، يقال لنا إنه تمثيل لتهوينه في أعيننا، الى ان يصبح هذا الامر شيء طبيعي باعين الناس.

يا ترى ما هو هدف قناة سعودية من الترويج لهكذا مسلسلات؟ وكيف لدولة تعي انها بحكم اسلامي تنتج مسلسل يحمل اهداف خبيثة! هل هنالك مخطط للفتك بمجتمعات الشرق الاوسط من قبل قيادات هذه الدولة, خصوصا انها تنتج وتدعم وتبث عبر قنواتها هذه المادة الخطرة!

·      ماذا يحدث ؟

غرائب هذا الزمان لا تنتهي, ومنها ان يكون هدف الكيانات الاعلامية ومؤسسات الانتاج الدعوة لنشرة زنا المحارم! نعم لا تتفاجئ ايها القارئ الكريم, كأن هنالك قرار صدر من جهات عليا بان يتم نشر هذا الانحراف الخلقي والشذوذ الخطير, والمؤشرات تشير الى سعي قوى عظمى لدعم مشروع نشر زنا المحارم في مجتمعات الشرق الاوسط, عبر وسائل خبيثة, واهم وسيلة مؤثرة في عصرنا الحالي هي الاعلام والمواقع التواصل الاجتماعي.

المتلقي في مجتمعاتنا بسبب قلة الوعي يتحول الى مجرد ردة فعل, مع كثرة تلقيه المعلومات, يندفع بعدها لتحويل ما يراه الى فعل واقعي, وهنا تتحقق رسالة تلك القوى الخبيثة, التي كان هدفها الاساس من بث دراما او اخبار او مقاطع او قصة مكتوبة عن زنا المحارم, لتؤسس للمتلقي خريطة طريق فعلية تزرع في عقله الباطن, كي يطبقها عندما يكون جاهزا للفعل.

·      اخيرا:

الهجمة الخارجية خطرة جدا, وتزداد خطورته مع انحدار وعي المجتمع, الذي حصل نتيجة شدة رياح عاصفة العولمة, وهنا نوصي بالاتي:

1-    على الجهات الحكومية بالقيام بواجبها بغلق المنصات ومواقع العهر التي تدعو لزنا المحارم, ومطاردة الممولين لهكذا توجهات, مع تشديد العقوبة على القنوات العراقية التي تتناول زنا المحارم.

2-   اصدار تعليمات تنظم عمل شركات الانتاج العراقية.

3-   على النخب والكتاب والمثقفين والناشطين التصدي لهذا المشروع الخبيث عبر تعرية ما يطرح وابعاد الجماهير عن التلقي الساذج للبضاعة الاعلامية الخبيثة

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