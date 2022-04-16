التقارير

الحرب في أوكرانيا والتهديدات للأمن والطاقة في العالم

53 2022-04-16

متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||

 

نشر معهد شتام هاوس دراسة مفصلة عن الحرب الجارية في أوكرانيا وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة والغذاء في العالم .

قام بالدراسة عدد من الباحثين منهم :

تيم جي بينتون وهو مدير البحوث في مجال المخاطر الناشئة ومدير برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام .

انتوني فروجات وهو نائب مدير وباحث بارز في برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام .

لورا ويليسلي وهي باحثة بارزة في برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام

بالإضافة الى عدد آخر من المساهمين في الدراسة .

ترجمة ملخصة للدراسة .

• الغزو الروسي لأوكرانيا قد هز السياسات الكونية والأسواق . ومع عدم وجود يقين حول مسارات الحرب وكيف ستتطور ، الا أنه من المؤكد أن تداعياته ستكون طويلة الأمد وبعيدة المدى للمجتمعات في جميع أنحاء العالم .

• روسيا واوكرانيا كلاهما مهمين بالنسبة لأسواق الموارد العالمية ، خصوصا في مجالات الطاقة ، والغداء والأسمدة . العقوبات الاقتصادية ، والقيود التجارية ، وتدخلات السياسة التي اتخذتها الحكومات الوطنية والإقليمية ردا على الغزو قد تسببت بارتفاع سريع بأسعار تلك السلع . وهذا الاتجاه قد تفاقم اكثر من خلال تعطل سلاسل التوريد والخوف من نقص محتمل في عرض السلع .

• قبل الصراع ، الطلب في أسواق الطاقة ، والغذاء والأسمدة كان يعاني من قلة في التجهيزات المتوفرة مما دفع بالأسعار الى الارتفاع . وبعد تفشي كوفيد ١٩ ، حدثت أزمة عالمية في كلف المعيشة ، من مصاديقها المستويات المرتفعة للطاقة ، وندرة في الغذاء . وتلك الظروف سوف تتفاقم على نحو أسوأ بسبب الحرب في أوكرانيا .

• الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء قد فرض على الفور تهديدات للأمن الإنساني ، بالخصوص لدى الشعوب الفقيرة ذات الدخل المنخفض وتلك المعرضة الى أزمات حادة في الاقتصاد لاسيما بعد التضخم الحاد الناشئ عن أزمة كورونا . تلك التهديدات قد تطلق تهديدات متتالية ، والتي قد تترافق مع المشاكل والصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية الموجودة من قبل مما سيحدث حالة من عدم الاستقرار وحتى الى المزيد من الصراعات في اجزاء اخرى من العالم . ان احتمالية حدوث صدمات في الأسعار او في العرض - بالإضافة الى ما ينجم من آثار عن تغير المناخ - قد يفاقم من المخاطر أكثر .

• الأزمة الروسية - الاوكرانية تفرض تحديات جديدة للمجتمع الدولي ، لكن المخاطر المتوالية والتي هي في حال التصاعد - الاضطرابات في توريد السلع ، تقلبات السوق ، وانعدام امن الموارد ، وتشريد الناس والتغير الجيوسياسي المهم - هي كانت بالأصل جزءا من حقيقة جديدة في مواجهة التغير المناخي .

• بينما تتحرك الحكومات للتخفيف من ارتفاع الأسعار ، وتقلبات الأسواق ، يجب عليها ان تتخذ إجراءات من شأنها بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة الصدمات العالمية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لاتدافع الصين عن اصدقائها؟
الحرب في أوكرانيا والتهديدات للأمن والطاقة في العالم
هل ينتقم بِن سَلمان لنفسه من واشنطن نتيجَة تَخَلِّيها عنه في اليَمَن؟
ظلال الازمة الاوكرانية على الاجواء العراقية
اوربا منقسمة بين مؤيدٍ لروسيا و معارضٍ للحرب. ما هي الشواهد؟! 
التعصب يجتاح العراق
ناشيونال انترست: حان الوقت للسماح لبارزاني الاعتزال في مزبلة التاريخ حيث ينتمي
خفايا وفساد.. ملف النفط في كردستان “شائك ومعقد وخطير”
يرقص بدو الخليج على تدمير سوريا..
باكستان بين التُبَعِيَة لأمريكا والتَحَرُر من قيودها الشارع هوَ الحَكَم:
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك