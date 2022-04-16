الحرب في أوكرانيا والتهديدات للأمن والطاقة في العالم

متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||

نشر معهد شتام هاوس دراسة مفصلة عن الحرب الجارية في أوكرانيا وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة والغذاء في العالم .

قام بالدراسة عدد من الباحثين منهم :

تيم جي بينتون وهو مدير البحوث في مجال المخاطر الناشئة ومدير برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام .

انتوني فروجات وهو نائب مدير وباحث بارز في برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام .

لورا ويليسلي وهي باحثة بارزة في برنامج البيئة والمجتمع في معهد شتام

بالإضافة الى عدد آخر من المساهمين في الدراسة .

ترجمة ملخصة للدراسة .

• الغزو الروسي لأوكرانيا قد هز السياسات الكونية والأسواق . ومع عدم وجود يقين حول مسارات الحرب وكيف ستتطور ، الا أنه من المؤكد أن تداعياته ستكون طويلة الأمد وبعيدة المدى للمجتمعات في جميع أنحاء العالم .

• روسيا واوكرانيا كلاهما مهمين بالنسبة لأسواق الموارد العالمية ، خصوصا في مجالات الطاقة ، والغداء والأسمدة . العقوبات الاقتصادية ، والقيود التجارية ، وتدخلات السياسة التي اتخذتها الحكومات الوطنية والإقليمية ردا على الغزو قد تسببت بارتفاع سريع بأسعار تلك السلع . وهذا الاتجاه قد تفاقم اكثر من خلال تعطل سلاسل التوريد والخوف من نقص محتمل في عرض السلع .

• قبل الصراع ، الطلب في أسواق الطاقة ، والغذاء والأسمدة كان يعاني من قلة في التجهيزات المتوفرة مما دفع بالأسعار الى الارتفاع . وبعد تفشي كوفيد ١٩ ، حدثت أزمة عالمية في كلف المعيشة ، من مصاديقها المستويات المرتفعة للطاقة ، وندرة في الغذاء . وتلك الظروف سوف تتفاقم على نحو أسوأ بسبب الحرب في أوكرانيا .

• الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء قد فرض على الفور تهديدات للأمن الإنساني ، بالخصوص لدى الشعوب الفقيرة ذات الدخل المنخفض وتلك المعرضة الى أزمات حادة في الاقتصاد لاسيما بعد التضخم الحاد الناشئ عن أزمة كورونا . تلك التهديدات قد تطلق تهديدات متتالية ، والتي قد تترافق مع المشاكل والصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية الموجودة من قبل مما سيحدث حالة من عدم الاستقرار وحتى الى المزيد من الصراعات في اجزاء اخرى من العالم . ان احتمالية حدوث صدمات في الأسعار او في العرض - بالإضافة الى ما ينجم من آثار عن تغير المناخ - قد يفاقم من المخاطر أكثر .

• الأزمة الروسية - الاوكرانية تفرض تحديات جديدة للمجتمع الدولي ، لكن المخاطر المتوالية والتي هي في حال التصاعد - الاضطرابات في توريد السلع ، تقلبات السوق ، وانعدام امن الموارد ، وتشريد الناس والتغير الجيوسياسي المهم - هي كانت بالأصل جزءا من حقيقة جديدة في مواجهة التغير المناخي .

• بينما تتحرك الحكومات للتخفيف من ارتفاع الأسعار ، وتقلبات الأسواق ، يجب عليها ان تتخذ إجراءات من شأنها بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة الصدمات العالمية .