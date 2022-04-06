التقارير

كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها


شكا عدد من اصحاب الاراضي في محافظة كربلاء المقدسة، من قيام مجموعات مسلحة بالاستيلاء على اراضيهم وبيعها بطرق غير قانونية، وسط مطالبات بوضع حد لمثل هذه التجاوزات

تكرار مشهد الأستيلاء على أراضي المواطنين وبيعها ينعاد مرة أخرى في محافظة كربلاء المقدسة من قبل مجاميع مسلحة تحتمي بمتنفذين داخل المحافظة، بحسب ما يقول اصحاب الاراضي.

التهديد والوعيد الذي تمارسه المجاميع المسلحة لم يستهدف المواطنين فحسب، بل شمل ايضا قائممقام مركز كربلاء، بعد أن قام بمنعهم من التجاوز على أراضي المواطنين وبيعها بطرق غير قانونية ومن دون موافقات رسمية.

تجريف الأراضي الزراعية وبيعها، باتت تشكل خطرا على المجتمع الكربلائي  بسبب كثرة حالات التزوير والتلاعب، وسط مطالبات بوضع قوانين قضائية صارمة لمنع تكرار هذه الحالات.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تونس والعراق وحلولهما لحالة الانسداد السياسي .
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
انتهاء مهلة انتخاب الرئيس.. العراق يدخل الفراغ الدستوري
هل بالغت موسكو بتقدير قوتها العسكرية فتراجعت في كييڨ؟
تقدير موقف حول مسرح العمليات في اوكرانيا
الكورد الفيليون قتلوا بسبب اتباعهم مذهب ال البيت ع، 
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان، عالم ينهار عالم ينهض..!
قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان
تأملات في الصوم والصيام عند الإسلام والديانات والحضارات الاخرى 
هل كان زيلنسكي  جاسوساً للمخابرات الرّوسيّة ؟!..
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك