كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها

شكا عدد من اصحاب الاراضي في محافظة كربلاء المقدسة، من قيام مجموعات مسلحة بالاستيلاء على اراضيهم وبيعها بطرق غير قانونية، وسط مطالبات بوضع حد لمثل هذه التجاوزات

تكرار مشهد الأستيلاء على أراضي المواطنين وبيعها ينعاد مرة أخرى في محافظة كربلاء المقدسة من قبل مجاميع مسلحة تحتمي بمتنفذين داخل المحافظة، بحسب ما يقول اصحاب الاراضي.

التهديد والوعيد الذي تمارسه المجاميع المسلحة لم يستهدف المواطنين فحسب، بل شمل ايضا قائممقام مركز كربلاء، بعد أن قام بمنعهم من التجاوز على أراضي المواطنين وبيعها بطرق غير قانونية ومن دون موافقات رسمية.

تجريف الأراضي الزراعية وبيعها، باتت تشكل خطرا على المجتمع الكربلائي بسبب كثرة حالات التزوير والتلاعب، وسط مطالبات بوضع قوانين قضائية صارمة لمنع تكرار هذه الحالات.