التقارير

الحرب في اليمن لا يمكن أن تنتهي بدون التفاوض المباشر مع الحوثيين في صنعاء

68 2022-03-30

فهد الجبوري ||

 

حكومات الخليج تضيع الوقت في مؤتمرات لا طائل منها ولامخرح من الأزمة الإنسانية في اليمن الا بانهاء الحرب العبثية التي تقودها السعودية على الشعب اليمني منذ ثمان سنوات

من المقرر أن تعقد الدول العربية الخليجية اليوم الثلاثاء قمة لمناقشة الحرب في اليمن ، وفي غياب ممثل الحوثيين بسبب انعقادها في السعودية وهي طرف أساسي في النزاع المستمر منذ عام ٢٠١٥.

وهذا مؤشر خطير على عدم وجود جدية عند حكومات الدول الخليجية السته في ايجاد مخرج واقعي وسلمي لتلك الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر بسبب نتائجها المدمرة والخطيرة على الشعب اليمني .

ولم تكترث تلك الدول الى النداءات الصادقة التي اطلقتها الحكومة في صنعاء في البحث عن مخرج سلمي للحرب ، وكان آخرها الدعوة الى هدنة وقف إطلاق النار ، لكن السعودية والمتحالفين معها رفضوا تلك الدعوة ، ليضيعوا فرصة تاريخية قد تفضي الى تسوية سياسية لهذه الحرب الكارثية .

وقد كتب المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام تغريدة على توتير : يجب على النظام السعودي أن يبرهن عن جديته إزاء السلام .. من خلال الاستجابة الى دعوة وقف إطلاق النار ، ورفع الحصار عن اليمن ، وطرد القوات الأجنبية من بلادنا ، مشيرا الى أن السلام سوف يأتي عندما يتم  الحديث عن الحلول السياسية في جو هادئ بعيدا عن أية ضغوطات عسكرية أو إنسانية .

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة رويترز  تروي تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني الأخير على قاعدة في ارييل
الحرب في اليمن لا يمكن أن تنتهي بدون التفاوض المباشر مع الحوثيين في صنعاء
ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد؟.. خبير قانوني يجيب
قمة دعم اسرائيل بذريعة الخطر الايراني 
جرائم الحرب بين بوتين ومادلين اولبرايت..!
الفشل الأمريكي مع الصين..!
ايـران ستحكـم الشـرق الاوسـط..!
مصافي النفط تشتعل وقلب بن سلمان يحترق وأميركا تتَفَرَّج،
بايدن..هل كان يقصدها ؟ أم كانت زلة لسان ؟!
كيف تناول الاعلام العالمي الأزمة السياسية في العراق ؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك