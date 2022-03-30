الحرب في اليمن لا يمكن أن تنتهي بدون التفاوض المباشر مع الحوثيين في صنعاء

فهد الجبوري ||

حكومات الخليج تضيع الوقت في مؤتمرات لا طائل منها ولامخرح من الأزمة الإنسانية في اليمن الا بانهاء الحرب العبثية التي تقودها السعودية على الشعب اليمني منذ ثمان سنوات

من المقرر أن تعقد الدول العربية الخليجية اليوم الثلاثاء قمة لمناقشة الحرب في اليمن ، وفي غياب ممثل الحوثيين بسبب انعقادها في السعودية وهي طرف أساسي في النزاع المستمر منذ عام ٢٠١٥.

وهذا مؤشر خطير على عدم وجود جدية عند حكومات الدول الخليجية السته في ايجاد مخرج واقعي وسلمي لتلك الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر بسبب نتائجها المدمرة والخطيرة على الشعب اليمني .

ولم تكترث تلك الدول الى النداءات الصادقة التي اطلقتها الحكومة في صنعاء في البحث عن مخرج سلمي للحرب ، وكان آخرها الدعوة الى هدنة وقف إطلاق النار ، لكن السعودية والمتحالفين معها رفضوا تلك الدعوة ، ليضيعوا فرصة تاريخية قد تفضي الى تسوية سياسية لهذه الحرب الكارثية .

وقد كتب المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام تغريدة على توتير : يجب على النظام السعودي أن يبرهن عن جديته إزاء السلام .. من خلال الاستجابة الى دعوة وقف إطلاق النار ، ورفع الحصار عن اليمن ، وطرد القوات الأجنبية من بلادنا ، مشيرا الى أن السلام سوف يأتي عندما يتم الحديث عن الحلول السياسية في جو هادئ بعيدا عن أية ضغوطات عسكرية أو إنسانية .

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