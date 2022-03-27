كيف تناول الاعلام العالمي الأزمة السياسية في العراق ؟

فهد الجبوري ||

تناولت وسائل الاعلام المختلفة فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد تعذر تحقيق النصاب المطلوب وهو حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب .

· وكالة رويترز تناولت الحدث بتقرير مفصل تحت عنوان بارز :

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب

وتصدر التقرير عنوان آخر :

إن فوز حلفاء الصدر سوف يؤدي الى إقصاء حلفاء طهران من الحكم لأول مرة خلال سنوات

وجاء في مقدمة التقرير ما يلي :

فشل البرلمان العراقي مرة اخرى السبت بالتصويت لانتخاب الرئيس بعد أن قاطعت المجموعات المدعومة من قبل ايران الجلسة ، في انتكاسة للتحالف الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذي فاز في الانتخابات والذي هدد بازاحتهم من المشهد السياسي .

وكان الصدر يتمنى انتخاب ريبر احمد ، وهو رجل مخابرات كردي ويشغل حاليا منصب وزير داخلية اقليم كردستان .

ولكن فقط حضر ٢٠٢ عضو برلماني من مجموع ٣٢٩ ، وهو أقل من العدد الضروري لتحقيق نصاب الثلثين التي ينبغي توفرها لانتخاب الرئيس الجديد ، وهو منصب تشريفاتي ، فيما قاطع الجلسة ١٢٦ نائبا .

" إنها زوبعة في فنجان " اليوم هو دليل جيد على ان الحزب الذي زعم بأنه يمتلك الغالبية قد فشل في تحقيق ذلك . وأنه وضع سئ يزداد سوءا . هذا ما قاله فرهاد علاءالدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي ، وهو معهد للأبحاث السياسية .

إن التصويت قد تم تأجليه الى الأربعاء ، وأن حكومة تصريف الأعمال الحالية سوف تستمر في ادارة البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة .

· وكالة الصحافة الفرنسية نشرت تقريرا تحت عنوان :

البرلمان العراقي يفشل للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية وسط تازم سياسي متواصل منذ أشهر

جاء في التقرير : فشل البرلمان العراقي السبت للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية بعد إخفاقه بمحاولة أولى في ٧ شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة ، وبالتالي تظل البلاد من دون رئيس جديد ومن دون رئيس حكومة يقوم باختياره على خلفية نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة والتي اجريت في تشرين الأول / اكتوبر الماضي .

· صحيفة جيروزيلم بوست الصهيونية تناولت الحدث بتقرير تحليلي تحت عنوان بارز :

القلق يصيب العراق بعد الفشل في انتخاب الرئيس

فشل البرلمانيون العراقيون مرة اخرى في انتخاب رئيس جديد ، مما يجعل العراق يمر حاليا في " مستنقع " حسب ما تراه وكالة العين في الخليج .

والتقارير الاخرى تقول ان العراق الان " غارق في الشلل السياسي " نتيجة لحقيقة أن البلاد منقسمة بعمق بين الجماعات المدعومة من ايران والمجموعات الاخرى التي يتألف منها البرلمان .

وإن مشكلة العراق في انتخاب رئيس هي فقط جزء من مشاكل أكبر وإن الطريقة التي يصبح بها البلد مضيفا للانقسام بين الفصائل هي عاكسة ايضا للانقسامات في المنطقة .

· موقع ميدل ايست آي نشر تقريرا بهذا الخصوص جاء فيه :

تم تأجيل انتخاب رئيس جديد للعراق مرة ثانية بعد فشل تحقيق النصاب داخل البرلمان .

وحتى الآن ، ومنذ ما يقارب ستة اشهر على اجراء الانتخابات في اكتوبر الماضي لم تنجح محاولات تشكيل الحكومة الجديدة ، فيما فشلت المفوضات المكثفة بين المجموعات السياسية منذ ذلك الوقت في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر من اجل التوافق على رئيس وزراء جديد يحل محل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي .

إن المقاطعة من قبل الإطار التنسيقي ، الذي يضم تحالف الفتح المؤيد لإيران ، يبدو انه قد طمس الآمال في التوصل الى حل سريع .

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