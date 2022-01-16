مايك بومبيو يكشف صاحب فكرة اغتيال قاسم سليماني

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اسعد عبدالله عبدعلي || نقل موقع (عربي بوست) خبرا اثار ضجة كبيرة, عن صاحب فكرة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, فخلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، مع قناة "فوكس نيوز" يوم السبت 15 /كانون الثاني/ 2022 "إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليمان كان ضرورة للأمريكيين", ويدلل هذا عن حالة الرعب التي كانت تسيطر على قيادات الجانب الامريكي من هذا الجنرال الشجاع, والذي كان يثير الرعب في صفوف الامريكان وذيولهم في الشرق الاوسط, فبقيادته المحنكة للمجاهدين مع ابو مهدي المهندس, تمكنوا من ايقاف اكبر مخططات امريكا للعراق, بان يتحول لدولة يحكمها الدواعش وعاصمتهم بغداد. وكشف بومبيو خلال اللقاء أنه هو الذي طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتنفيذ عملية الاغتيال, من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجنود الأمريكيين في العراق. يتضح هنا جليا لكل انسان عاقل ان النظام الامريكي يقوم بعمليات قتل لضمان استمرار تحقق اهدافه! أي انه نظام مجرم لا يؤمن بالنظم الانسانية التي تجرم افعال القتل, ويثبت انه نظام "بلطجي" يقتل كل صوت يقف بوجهه, وانه نظام لا يعترف بالقوانين الدولية والتي تحرم عمليات قتل المختلف معهم, من دون اللجوء للقانون الدولي, انها البلطجة الامريكية يا عزيزي, والسعي الامريكي الحثيث خلف حلم امركة العالم بالترغيب والترهيب. وهذا الرجل "بومبيو" استمر بإيضاح دوره الشرير ونصائحه الخبيثة لترامب, حيث يقول انه دعا الإدارة الأمريكية الحالية إلى رفض التفاوض مع نظام يهدد الرئيس السابق رونالد ترامب بالقتل انتقاماً لاغتيال سليماني، ويقول: "انه حذر من "في حال تم الإفراج عن أموال إيران، فستضاعف الأخيرة من شبكتها المقاتلة في الشرق الأوسط وحول العالم, وهذا خطأ فادح، سيهدد حليفتنا إسرائيل", هنا يتضح ان الصهاينة وراء كل جريمة تحصل, فالقيادة الامريكية تفعل كل شيء يرضي بني صهيون. ويستمر بومبيو في سرد الاحداث وطرح اسباب رؤيته المتشددة حول ايران فيقول: "إن إيران نشرت مقطع فيديو رسوم متحركة عبر الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يظهر فيه رجل يستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء لعب الغولف", سبق أن نشر مقطعَ فيديو بالرسوم المتحركة "عالية الدقة"، يتضمن محاكاةً تصوِّر عملية اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في غارة جوية إيرانية بطائرة مسيَّرة، وقد فهمها الامريكان انها في رسالة تهديد, فيما يبدو رداً على اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. أي ان ايران تبعث رسائل تهديد لكل الادارة الامريكية التي اشتركت في عملية الاغتيال. • فيديو يثير الهلع في امريكا وكان قد ظهر مقطع الفيديو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 12 كانون الثاني/ 2022, على موقع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية باللغة الفارسية، حسبما قال موقع Middle East Eye البريطاني الخميس, ان الفيديو المثير للجدل والذي أنتجته إيران بنظام الكارتون، يُظهر ترامب وهو يلعب الغولف في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل استهدافه بضربةٍ تشنُّها طائرة مسيَّرة إيرانية، ثأراً لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني/ 2020 بأوامر من ترامب. وكثر الحديث والتفسيرات عن مغزى هذا الفيديو وتوقيت نشره, وما هي الرسائل التي يريد ان يوصلها. فمن اهم الرسائل التي فهمها القتلة ان من قام بالجريمة سيدفع ثمن جريمته, وان الرد سيكون في دار القاتل. وكانت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قد اصدرت في الـ7 من يناير/كانون الثاني 2021، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والمرافقين لهما. يبدو ان قادم الايام ستكون حبلى بالأحداث, والقتلة في حالة خوف وترقب مما قد يحصل لهم, ردا على جريمتهم التي فعلوها.