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انتصر قرداحی وزیر الاعلام اللبنانی وهزم آل سعود..!


 

شغاف كاظم الموسوي ||

 

تقدّم وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي بكتاب استقالته خطياً الى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقد جاء في نص الاستقالة:

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

تحية وبعد،

لان مصلحة الوطن اكبر من مصلحة الاشخاص،

ولان حماية اهل وطني اهم من اي اعتبار آخر،

ولان الظلم على فرد افضل من ظلم على شعب،

ولان التضحية بالذات في سبيل الخير العام تبقى انبل التضحيات،

ولاني لا اريد ان اكون جسر عبور للانتقام من بلدي واهلي….

لكل هذه الاعتبارات وغيرها مما احتفظ به لنفسي، اتقدم منكم باستقالتي من الحكومة، متمنيا لكم التوفيق وللبنان النجاة مما يحاك له من مؤامرات كنت ويا للاسف احدى ضحاياها.

جورج قرداحي

وزير الاعلام

 

استقالة جورج قرداحي موقف شجاع وقوي افضل الف مرة من الاعتذار للسعودية

لأنه لو اعتذر للسعودية على موقف إنساني صادق مشرف فهو بذلك يكون قد تجرد من كل القيم والمبادئ ولكنه قدم استقالته وحافظ على أصالته وقيمه ومبادئه وهذا موقف يحسب له

v    قرداحي لعبها صح ,,

بطبيعة الحال الوضع اللبناني مزري و يعاني من الازمات و الصراعات و الحروب الداخلية بسبب الوصاية السعودية الفرنسية من قبل ان يظهر جورج قرداحي في المشهد اصلا ، و بالتالي تقديم الاستقالة جاء بمثابة رمي الكره في ملعب باريس و الرياض ليعرف اللبنانيين بحقيقة وعود ماكرون و بن سلمان وقوى 14 من اذار .

لذلك اجزم من الان ان فرنسا و السعودية لن تقدم اي جديد للبنان بل على العكس ستظل تمول الصراعات كالعادة بهدف إشغال المقاومة هناك حتى تظل مشتته خدمة للكيان الصهيوني كما هو مرسوم ، لكن بالمقابل سيندم كل لبناني وقف ضد قرداحي و طلب منه ان يستقيل كضروره وطنية و يعود الاخير كبطل قومي يقود ثورة تحرر ضد الوصاية في لبنان و الايام بيننا بإذن الله.

v    الرسائل التي قدمها قرداحي للشعب اللبناني من استقالته كالاتي:

▪دحض مزاعم ان المقاومة في لبنان هي من تهيمن على حكومة ميقاتي على اثر ذلك تم مقاطعة لبنان دبلوماسيا.

▪ ايضا اوصل رسالة بان قوى الـ8 من آذار التي قرداحي محسوب عليها في تيار المرده المسيحي حريص كل الحرص على لبنان و مصالح اللبنانيين.

▪ حشر السعودية و فرنسا في زاوية ضيقه لينتظر اللبنانيين مخرجات لقاء ماكرون و بن سلمان الذي وعدوهم بحلحله للازمة اللبنانية مع دول الخليج..

▪ تعرية مقياتي و حكومته و فضحها ليعرف الجميع بانها حكومة وصاية لا تمثل اللبنانيين و بالتالي اي تقصر منها بعد سد الذريعة بالاستقالة ستنصدم الحكومة بالشارع .

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