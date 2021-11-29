التقارير

جنوب افريقيا لماذا وللمرة الثانية


  د. حيدر سلمان *||   المعروف ان حملات التلقيح والتسجيل الطبي هناك ضعيف جدا اضف الى ذلك انتشار مرض الايدز قد يدفعنا للشك ان يكون اهم الاسباب خاصة السلالة الاخيرة "NU" او ما تسمى "OMICRON". للتذكير، السلالة السابقة التي ظهرت في جنوب افريقيا في 23 ديسمبر 2020، كانوا قد اعلنوا عن المتحور B.1.1.7 والذي كان فيه عدة تحورات والذي انتقل سريعا الى المملكة المتحدة وكان فيه 23 طفرة اهمها طفرتين وهي N501Y و DEL69-70 ما تسبب بتغير في البروتين الشوكي وهو نشأ في مريض تم اعطائه كمية كبيرة من الاجسام المضادة احادية النسيلة monoclonal Antibodies وبقي فيه لعدة اشهر قبل تطور الفايروس في جسده. الان اول مرة اعلن عن السلالة او المتحور الجديد B.1.1.529 والذي سمي اولا ب "NU"  ولاحقاً ب "OMICRON" وفيه 50 طفرة وراثية ادت لتغيرات في البروتين الشوكي.واماكن اخرى مسؤولة عن الالتصاق بالمستقبلات ACE2. ال 50 طفرة وراثية تشمل بعضها الطفرات السابقة وتكررها وقد نشأت في مريض ايدز كما ذكرنا، منها 32 طفرة في البروتين الشوكي وطفرات اخرى ثانوية لكن الاهم فيها اربع طفرات وهي E484, G446, K417, و Q493 وهي المسؤولة عن تهرب الفايروس من الاستجابة ضد ال monoclonal و polyclonal الاجسام المضادة او ما تسمى ال RBD، وفي معرض الصور مؤشرة باللون الاحمر بين بقية المتغيرات، وهنا قد تبدو G446 اقل حدة من اثنين قبلها لكنها للان تحمل اسلوب التهرب المناعي اضافة لصفة زيادة الالتصاق مع ال ACE2 حسب المراقبة والمسح الجيني لعالمين راقبوا اداء الطفرات الجديدة. هناك صورتين تبينان موضع التغيرات في البروتين الشوكي. من المهم جدا ان نفهم ان المتحور اوميكرون او "NU"  لايستطيع التهرب كليا من اللقاحات والمناعة المتأتية من الاصابات السابقة، لكنه متوقع الانتشار بين فئات المصابين السابقين ومتلقي اللقاح خاصة من مضى عليهم فترة طويلة بعد الاصابة او تلقي اللقاح ما يستدعي الاسراع باقرار جرع معززة واكمال لقاح من تبقى.. وحتى المضادات احادية النسيلة Monoclonal Ab ممكن ان تصيب منطقتين في سلالة "نو " الجديدة وهي REGN10987 و REGN10933، وقد ارفقت صور تبين ذلك. اضيف: كانت هناك ادوية مناعية سابقا تظهر تفوق ضد الاصابة وتستهدف عدة اماكن بالفايروس لم تعد تصيب او تدمر متحور "نو" او اوميكرون منها BAMLANIVIMAB و LY-CoV016 وقد ارفقت صورا تبين عدم التاثر. كذلك، يبدو علاج استرازينيكا AstraZeneca AZD7442 و Vir's S309 يصمد امام هذه بشكل افضل، ومن الممكن اكتشاف المزيد يستهدف الفايروس بشكل افضل، والدواء المذكور هو Long Acting AB اعلن عنه في 11 اكتوبر الماضي والذي يسعى للخصول على رخصة الاستخدام الطاريء. علما ان التغير الحاصل في الفايروس بالمتحور اوميكرون ليس بالضرورة معناه انه اخطر ممن قبله كما لا يعني بالضرورة سرعة انتشار اعلى وهو ما نحتاج معرفته مع مرور الوقت والتقييم، لكنه سيبدو سائدا نتيجة انحسار المتحورات الاخرى التي سبقته بالرغم انه الان واضح توسع انتشاره. علميا؛ هل ساهمت بشكل او بأخر سعة استخدام ال monoclonal و ال polyclonal و حتى اللقاحات في ظهور المتحورات alpha, beta, delta, omicrom, p1 ... الخ؟؟؟ هذا سؤال مهم يجب البحث به جيدا بعد اربع موجات للفايروس SARS-COV-2، والتي يبدو فيها اللقاح هنا كونه علاجي ولم يساهم في انحسار الانتشار لأي منها واضيف هنا المضادات احادي ومتعدد النسيلة ثبت انه كان سببا في نشوء سلالة سابقة كما عرضت في بداية الحديث، وسبب سؤالي اعلاه لزيادة عدد الطفرات بشكل اكبر مما هو متوقع منذ ظهور السلالة الشائعة Wuhan 1st strain ، والمثال بالصورة حيث تعددت التغيرات والطفرات لزيادة قظرة البروتين الشوكي نحو الالتصاق بالمستقبلات ACE2، خاصة الطفرتين N501Y و Q498R، وهو ما اكدته المراقبة الحثيثة للسلالات الحاملة لهذه الطفرات والموجودة حاليا في سلالة "نو" او "اوميكرون". ملاحظات: 1. المعلومات اعلاه من ارصن المواقع الطبية 2. الصور ارفقت تحتها تعريف لمحتوياتها     *وراثة خلوية جزيئية
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