التقارير

الكشف عن أبرز خطوات الوقاية من "أوميكرون"


قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدى بدران، أن هناك خطوات لابد من اتباعها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد بدران، أن هذه الخطوات هي نفسها التي من الممكن أن يتبعها الشخص للوقاية من متحور أوميكرون.

وتمثلت الخطوات في التالي :

1.استخدام الكمامة في كل مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو حمام السباحة أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2.غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

3-الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات ،القبلات يمكن أن تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس الكورونا.

4. عدم التوتر، فالتوتر يتسبب في تقليل المناعة.

5.التغذية الجيدة ، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش ، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية.

6.تهوية الغرف والصالات بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً ،تجنّب الأماكن المكتظة ، فلقد ثبت فعلاً أن التهوية تقلل من تركيز و تواجد كورونا فى الأماكن المغلقة، و أن غياب التهوية أو سوء التهوية عامل مشترك فى أغلب حالات الكورونا.

7.النوم مبكرا ، 8 ساعات وعدم السهر لتقوية المناعة.

8.الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

9.ممارسة الرياضة فهي تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، و هناك علاقة بين عدد خطوات المشي و الوقاية من أمراض العصر.

10. تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين و ذوى الأمراض المزمنة ، و الحوامل ،و الأطقم الطبية.

11.السعى في تطعيم البالغين و المسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح الكورونا الذى توفره الدولة مجانا.

12. علاج أي مصاب في الأسرة تحت إشراف طبى متخصص ، وعدم الاعتماد على وصفات النت ،أو وصفات المعارف والأصدقاء.

13-الأفضل تنظيم أي تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية. لأن فيروس الكورونا ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة، خاصة في البيئات السيئة التهوية.

14- تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

15-حرص مرضى الربو الشعبي خاصة الانتظام في تناول العلاج و جلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع وحرص مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضا.

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